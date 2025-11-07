Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc đã chính thức được biên chế sau buổi lễ bàn giao cho Hải quân có sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình.



Theo Tân Hoa xã ngày 7/11, việc biên chế tàu sân bay Phúc Kiến đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của ông Tập nhằm hiện đại hóa quân đội và tăng cường sức mạnh hàng hải của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang có các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và căng thẳng kéo dài với Đài Loan.



Buổi lễ chính thức diễn ra hôm 5/11 tại một cảng hải quân ở tỉnh đảo Hải Nam. Bản tin cho hay: “Sau buổi lễ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên tàu Phúc Kiến để tìm hiểu về khả năng tác chiến của hệ thống tàu sân bay cũng như việc xây dựng và ứng dụng hệ thống máy phóng điện từ."



Đoạn video do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố cho thấy ông Tập cùng nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc có mặt tại buổi lễ.



Giới phân tích nhận định dù đang trong cuộc cạnh tranh hải quân với Washington tại khu vực, Trung Quốc vẫn thua kém Mỹ về tổng thể sức mạnh quân sự.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ USD vào hiện đại hóa quân đội trong những năm gần đây - xu hướng khiến một số quốc gia Đông Á lo ngại, dù Trung Quốc khẳng định các mục tiêu của mình mang tính hòa bình.



Hải quân Trung Quốc thời gian qua mở rộng nhanh chóng nhằm tăng cường hiện diện ở Thái Bình Dương và thách thức ảnh hưởng của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Sau thời gian chạy thử trên biển, tàu Phúc Kiến hiện chính thức gia nhập lực lượng cùng hai tàu sân bay khác là Liêu Ninh và Sơn Đông.



Các chuyên gia nhận định tàu Phúc Kiến được trang bị hệ thống cất cánh tiên tiến, giúp các máy bay chiến đấu mang theo nhiều nhiên liệu và vũ khí hơn khi xuất kích./.

