Tây Ninh: Bắt giữ 16 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Tối 17/1, Đồn Biên phòng Long Khốt (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 3 vụ với 16 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cụ thể, vào chiều 16/1 và rạng sáng 17/1, đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vụ với 8 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Tiếp đó, khoảng 8 giờ ngày 17/1, Đồn Biên phòng Long Khốt tiếp tục chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), Tổ công tác số 2 - Phòng Phòng, chống mua bán người (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm), Công an xã và lực lượng Quân sự xã Khánh Hưng tuần tra, kiểm soát tại khu vực Mốc 227, thuộc ấp Láng Lớn, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 8 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đều là công dân Việt Nam, tự ý nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới từ Campuchia vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng về đơn vị để xác minh nhân thân, lấy lời khai, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận bị truy nã về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.” (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong ngày 17/1, Đồn Biên phòng Long Khốt đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi, ngụ phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) cho cơ quan chức năng. Đây là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy nã theo Quyết định ban hành ngày 3/10/2025 về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Thuận nằm trong nhóm đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, lực lượng biên phòng xác định đối tượng đang bị cơ quan chức năng truy nã.

Đồn Biên phòng Long Khốt đã liên hệ với cơ quan ban hành quyết định truy nã và tiến hành các thủ tục theo quy định. Sau đó, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Văn Thuận cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hải quan và Công an thiết lập trao đổi thông tin tự động về xuất nhập cảnh Cục Hải quan và Cục Quản lý xuất nhập cảnh ký Quy chế trao đổi, cung cấp thông tin về tạm hoãn xuất cảnh, soi chiếu kiểm tra hành lý và phòng, chống buôn lậu, hàng cấm.