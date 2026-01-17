Xã hội

Pháp luật

Tây Ninh: Bắt giữ 16 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Lực lượng chức năng tỉnh Tây ninh liên tiếp phát hiện 3 vụ với 16 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Minh Phú
Các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bị lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Long Khốt phát hiện, bắt giữ trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)
Các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bị lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Long Khốt phát hiện, bắt giữ trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 17/1, Đồn Biên phòng Long Khốt (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 3 vụ với 16 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cụ thể, vào chiều 16/1 và rạng sáng 17/1, đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vụ với 8 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Tiếp đó, khoảng 8 giờ ngày 17/1, Đồn Biên phòng Long Khốt tiếp tục chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), Tổ công tác số 2 - Phòng Phòng, chống mua bán người (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm), Công an xã và lực lượng Quân sự xã Khánh Hưng tuần tra, kiểm soát tại khu vực Mốc 227, thuộc ấp Láng Lớn, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 8 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đều là công dân Việt Nam, tự ý nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới từ Campuchia vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng về đơn vị để xác minh nhân thân, lấy lời khai, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

ttxvn-nguyen-van-thuan-truy-na.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Thuận bị truy nã về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.” (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong ngày 17/1, Đồn Biên phòng Long Khốt đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi, ngụ phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) cho cơ quan chức năng. Đây là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy nã theo Quyết định ban hành ngày 3/10/2025 về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Thuận nằm trong nhóm đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, lực lượng biên phòng xác định đối tượng đang bị cơ quan chức năng truy nã.

Đồn Biên phòng Long Khốt đã liên hệ với cơ quan ban hành quyết định truy nã và tiến hành các thủ tục theo quy định. Sau đó, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Văn Thuận cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nhập cảnh trái phép #Đồn Biên phòng Long Khốt #truy nã Tây Ninh Campuchia
Theo dõi VietnamPlus

Người nhập cảnh trái phép

Tin liên quan

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Tin cùng chuyên mục