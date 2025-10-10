Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm kết nối chiến lược

Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ với phương châm "Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đột phát-phát triển."

Tham dự có: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng nhiều lãnh đạo Trung ương.

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 67 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết sinh năm 1972, quê xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh (cũ), tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cao cấp Lý luận chính trị.

Bộ Chính trị cũng chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 20 đồng chí.

Ban Bí thư cũng quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 đồng chí. Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh dự Đại hội 14 của Đảng gồm 32 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao thành tựu của Tây Ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, tăng trưởng GRDP bình quân 6,73%/năm, tự chủ cân đối ngân sách; kỳ vọng Tây Ninh sẽ phát huy vị thế chiến lược, trở thành hình mẫu phát triển năng động, sáng tạo trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.



Đồng chí nhấn mạnh, sau hợp nhất, Tây Ninh cần điều chỉnh quy hoạch, đổi mới tư duy phát triển, coi đây là cơ hội chiến lược để hình thành các trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực kết nối vùng.

Về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu xây dựng đội ngũ nêu gương, kiên quyết tránh bệnh hình thức, khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ cuối năm 2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Nên là cơ sở quan trọng để Văn kiện Đại hội được hoàn chỉnh bài bản, khoa học; là cơ sở, tiền đề quan trọng để tỉnh phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, hướng đến mục tiêu phát triển năng động, giàu đẹp cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia.

Địa phương đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10-10,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 8.000-8.500 USD (tương đương 210-225 triệu đồng).

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo Trung ương giai đoạn 2026-2030). Quy mô kinh tế số đến năm 2030 đạt 30% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt 45-50%.

Đại hội đã thống nhất tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược gồm: Cải cách hành chính, gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống trên cơ sở tiếp thu, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.../.

