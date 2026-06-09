Tây Ninh khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển hệ sinh thái UAV

Tây Ninh đang khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển hệ sinh thái thiết bị bay không người lái (UAV) giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, hướng tới hình thành hệ sinh thái UAV đồng bộ, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Phát triển hệ sinh thái UAV theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, Tây Ninh xác định thiết bị bay không người lái (UAV) là một trong 9 nhóm công nghệ ưu tiên phát triển của tỉnh. Việc xây dựng Chiến lược phát triển hệ sinh thái UAV giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 sẽ tạo cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn để hình thành hệ sinh thái UAV trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Một trong những định hướng trọng tâm của Chiến lược là phát triển hệ sinh thái UAV theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Tỉnh khuyến khích sự tham gia của các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhằm hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất.

Cách tiếp cận này không chỉ tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm, giải pháp UAV mà còn góp phần thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước hình thành hệ sinh thái UAV đồng bộ, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, việc xây dựng Chiến lược phải bảo đảm bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, phù hợp với quy định của pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời góp phần cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nội dung Chiến lược được yêu cầu phải cụ thể, thiết thực, khả thi và hiệu quả, gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của địa phương, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng cao, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cho biết, trên cơ sở hiện trạng hạ tầng và các quy hoạch liên quan của tỉnh, Tổ Công tác xây dựng Chiến lược phát triển hệ sinh thái UAV tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chuyên gia xây dựng các hợp phần hạ tầng kỹ thuật của Khu liên hợp UAV, đồng thời nghiên cứu hình thành hành lang bay thử nghiệm bảo đảm đúng quy định, an toàn và an ninh hàng không. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để phục vụ hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm chứng công nghệ và ứng dụng thực tế trong thời gian tới.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Bên cạnh hạ tầng, tỉnh cũng chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển lĩnh vực UAV. Các nhóm chính sách được nghiên cứu gồm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ mới, chính sách thu hút đầu tư và chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quá trình xây dựng chính sách sẽ có sự tham vấn các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái UAV.

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái UAV đồng bộ

Thời gian qua, Tây Ninh đã từng bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển hệ sinh thái UAV thông qua việc đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở đào tạo, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Real-Time Robotics và CT Group nhằm xây dựng cơ chế phối hợp lâu dài trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; qua đó, hình thành sự liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để giải quyết các bài toán thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong khuôn khổ hợp tác, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, gắn năng lực nghiên cứu với nhu cầu phát triển thực tiễn của địa phương. Các chương trình bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số, hỗ trợ tiếp cận học bổng sẽ được triển khai nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Song song đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Công ty Cổ phần Real-Time Robotics hợp tác triển khai Đề án Khu liên hợp công nghệ thiết bị bay không người lái Tây Ninh, hướng tới hình thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng UAV của khu vực Đông Nam Bộ, góp phần phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với CT Group, doanh nghiệp sẽ tham gia hợp tác nghiên cứu, phát triển Khu liên hợp công nghệ UAV gắn với hệ sinh thái dịch vụ quốc tế hiện đại tại Tây Ninh. Dự án dự kiến tích hợp các nhà máy sản xuất linh kiện, động cơ, pin, bo mạch điện tử cùng hệ thống hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Với quy mô khoảng 400 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến 2 tỷ USD, dự án được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng hệ sinh thái UAV đồng bộ và đưa Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ UAV của khu vực.

Chủ tịch Hội đồng quản trị CT Group Trần Kim Chung cho rằng, mục tiêu trọng tâm của dự án là từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ UAV toàn diện, bao gồm nghiên cứu, sản xuất, kiểm thử, vận hành, đào tạo nhân lực và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Để tiếp tục thu hút nguồn lực phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ ưu tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phát huy vai trò đầu mối kết nối cung-cầu công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ, đồng thời tổ chức các hoạt động hội thảo, kết nối và giới thiệu công nghệ, tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các đối tác trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới./.

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