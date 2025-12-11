Tây Ninh phân vùng, giao rõ trách nhiệm trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, nhằm góp phần bảo vệ môi trường, không để tồn đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường và hạn chế phát sinh phản ánh, bức xúc của người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2026.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ ký hợp đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với 84/96 xã, phường trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; trường hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Định kỳ từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng thực hiện kiểm tra, giám sát và ký biên bản xác nhận giữa 3 bên (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân cấp xã, đơn vị xử lý chất thải rắn sinh hoạt) về khối lượng rác được xử lý tại các nhà máy để tiến hành thanh toán từng tháng cho đơn vị xử lý.

Đơn vị cũng bố trí nhân sự, lập sổ theo dõi, giám sát kiểm tra khối lượng chất thải rắn sinh hoạt xử lý tại các đơn vị xử lý; thực hiện các thủ tục nghiệm thu thanh lý theo đúng quy định; theo dõi, giám sát việc thu gom, vận chuyển rác của các xã, phường.

Việc xử lý rác thải sinh hoạt tại 84 xã, phường trên được thực hiện theo phân vùng, cụ thể: Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa-Long An tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh của Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển Tâm Sinh Nghĩa xử lý rác cho 37 xã; Nhà máy xử lý rác thải Tây Ninh tại xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh của Công ty cổ phần Công nghệ Môi trường Tây Ninh xử lý cho 18 xã; Khu liên hợp xử lý chất thải tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Môi trường xanh Huê Phương VN xử lý cho 18 xã; riêng 11 xã thuộc khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh sẽ xử lý tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn lại 12 xã, phường thuộc khu vực Đồng Tháp Mười, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hiệp, Vĩnh Thạnh và Vĩnh Hưng chịu trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực, điều kiện theo quy định thực hiện vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt trên địa bàn để xử lý.

Các xã, phường trong tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để chuyển về các nhà máy xử lý theo phương án phân vùng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chấp thuận; rà soát, lập bộ đầy đủ để thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; việc thu phí phải được thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, ước tính lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn năm 2026 gần 604.000 tấn. Dự toán tổng kinh phí xử lý hơn 266 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và các nguồn kinh phí khác.

Theo ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, việc lên kế hoạch thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt cụ thể nhằm đảm bảo thống nhất trong quản lý và kiểm soát khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được xử lý trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm củaỦy ban Nhân dân cấp xã trong công tác lập bộ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, với mục đích tính đúng, tính đủ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ dân (không bao gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh) để chuyển giao về đơn vị xử lý do Sở Nông nghiệp và Môi trường phân vùng.

Bên cạnh đó, quản lý, kiểm soát khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các xã, phường; kiểm soát khối lượng rác được vận chuyển và xử lý tại các nhà máy theo phân vùng; giảm thiểu tình trạng vứt rác bừa bãi, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường./.

