Tây Ninh tiếp tục phát hiện 7 ổ dịch tả lợn châu Phi mới

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát, khoanh vùng và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Toàn tỉnh ghi nhận 7 ổ dịch tả lợn châu Phi mới tại 6 xã, phường gồm: Tân Thạnh (2 ổ dịch), Long An, Khánh Hưng, Thạnh Hóa Bình Đức và Tân An (mỗi xã 1 ổ dịch).

Tính đầu năm 2025 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 32 hộ thuộc 18 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với tổng cộng 1.491 con lợn bị tiêu hủy, tương đương 58.656kg.

Hiện, vẫn còn 4 hộ tại các xã Thạnh Hóa, Bình Đức, Tân Thạnh và Tân An có ổ dịch chưa qua 21 ngày theo quy định kiểm dịch.

Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, phường để khoanh vùng, giám sát, tiêu độc khử trùng và kiểm soát vận chuyển lợn trong vùng dịch.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh chuồng trại định kỳ, xử lý chất thải đúng quy trình.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đội phản ứng nhanh tại các địa phương, chủ động cấp phát hóa chất, vôi bột và hướng dẫn người dân tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên.

Tất cả các trường hợp phát hiện lợn bệnh đều được xử lý, tiêu hủy đúng quy trình kỹ thuật, không để dịch lây lan sang các hộ khác.

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, thách thức lớn nhất hiện nay là ý thức của một bộ phận người chăn nuôi chưa cao.

Một số hộ còn giấu dịch khi lợn có biểu hiện chết bất thường, gây khó khăn cho công tác khoanh vùng và xử lý. Ngành đang phối hợp chặt với chính quyền cơ sở để tuyên truyền, hỗ trợ người dân khai báo và thực hiện tiêu hủy khi cần thiết.

Trước nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát, tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, trong đó tăng cường giám sát dịch tễ, tổ chức tiêm vắc-xin thử nghiệm, đồng thời, đẩy mạnh truyền thông giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và sớm tiếp cận chính sách hỗ trợ tái đàn sau dịch, nhằm khôi phục sản xuất ổn định.

Trong bối cảnh thời tiết thay đổi thất thường, cùng với nhu cầu vận chuyển và giết mổ lợn tăng cao vào dịp cuối năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương không được chủ quan, lơ là, phải đặt công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi lên hàng đầu, bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn./.

