Thái Lan: Đảng Vì nước Thái đệ đơn đề nghị giải tán Quốc hội

Ngày 3/9, Tổng Thư ký đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) Sorawong Thienthong ngày 3/9 cho biết Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đệ trình dự thảo sắc lệnh Hoàng gia về việc giải tán Hạ viện để Quốc vương ký.

Ông Sorawong, đồng thời là Bộ trưởng Du lịch và Thể thao lâm thời, cho biết ông Phumtham đã đệ trình dự thảo sắc lệnh Hoàng gia vào sáng 3/9, sau khi đảng Nhân dân (PP) công bố nghị quyết ủng hộ lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul làm thủ tướng tiếp theo.

Theo ông Sorawong, Pheu Thai quyết định giải tán Hạ viện sau khi nhận thấy nghị quyết của PP sẽ dẫn đến bế tắc chính trị bởi lẽ việc PP tuyên bố ủng hộ ông Anutin làm thủ tướng nhưng sẽ không tham gia liên minh, đồng nghĩa với việc liên minh tiếp theo sẽ chỉ có 130 nghị sĩ. Như vậy, khó có thể giành được sự tín nhiệm.

Phát biểu tại Nhà Quốc hội sáng 3/9, lãnh đạo PP Natthaphong Ruengpanyawut cho biết nếu Quốc hội được triệu tập để bầu Thủ tướng mới, PP sẽ ủng hộ ông Anutin Charnvirakul - lãnh đạo đảng Bhumjaithai - giữ cương vị này.

Ông cũng nói thêm rằng quyết định trên nhằm ngăn chặn sự trở lại của một chính phủ liên minh không đủ năng lực cầm quyền lần nữa.

Trong khi đó, các chuyên gia pháp lý của đảng Pheu Thai cho rằng rằng Thủ tướng lâm thời Phumtham có thẩm quyền xin lệnh Hoàng gia để giải tán Hạ viện.

Chính trường Thái Lan rơi vào khủng hoảng sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp ngày 29/8 phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức, liên quan đến cuộc đàm thoại bị rò rỉ giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Sau phán quyết, đảng Pheu Thai tìm cách củng cố liên minh mong manh và trông cậy vào ứng cử viên thủ tướng còn lại của đảng là ông Chaikasem Nitisiri.

Trong khi đó, đảng Bhumjaithai - từng là đối tác trong liên minh cầm quyền - lại đẩy mạnh nỗ lực nhằm giành quyền thành lập chính phủ tiếp theo, với ông Anutin làm thủ tướng.

Trong một tuyên bố đầu tuần, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha cho biết đã giao Tổng thư ký Hạ viện điều phối việc chấp nhận đề cử thủ tướng từ các đảng và chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 3-10/9.

Ông Wan Noor khẳng định các nghị sĩ sẽ được thông báo ít nhất 1 ngày trước khi tiến hành bỏ phiếu và bày tỏ mong muốn quá trình này diễn ra sớm để tránh ảnh hưởng đến ổn định đất nước./.

