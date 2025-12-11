Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Bộ Ngoại giao Thái Lan (MFA) ngày 10/12 đã đưa ra cảnh báo cho công dân Thái Lan đang sinh sống tại Campuchia, khuyên những người có khả năng nên cân nhắc rời khỏi nước này do tình hình bất ổn gia tăng dọc biên giới.

Người phát ngôn MFA Nikorndej Balankura cho biết ước tính có khoảng 600 đến 1.200 công dân Thái Lan đang sinh sống tại Campuchia.

Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh và Lãnh sự quán tại Siem Reap liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Thái để cập nhật tình hình.

Ông Nikorndej cho biết Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết, đồng thời khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia cho đến khi tình hình ổn định.

Trước đó, theo THX, Bộ Tư lệnh Lục quân Vùng 1 Thái Lan ngày 10/12 thông báo lực lượng đặc nhiệm lục quân và không quân nước này đã tiến hành cuộc không kích chung bằng máy bay tiêm kích F-16 nhằm vào một căn cứ quân sự của Campuchia bên kia biên giới từ làng Ban Nong Chan thuộc tỉnh Sa Kaeo.

Theo tin tức truyền thông Thái Lan cùng ngày, khi phạm vi giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục mở rộng, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã huy động lực lượng trên biển, trên bộ và trên không để bảo vệ khu vực biên giới Chanthaburi-Trat.

Các tàu tuần tra đã được triển khai trực chiến 24/7 để tuần tra, giám sát và sẵn sàng ứng phó với mọi hành động leo thang.

Hải quân Thái Lan đồng thời cảnh báo tất cả tàu cá nước này tránh xa khu vực hải giới với Campuchia và trình báo ngay nếu phát hiện tàu chiến Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu với truyền thông sở tại ở Bangkok ngày 10/12 lưu ý, ông chưa nhận được bất kỳ liên lạc hay phối hợp nào từ phía Campuchia, cho rằng hiện chưa phải là thời điểm thích hợp cho đàm phán./.

