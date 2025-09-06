Thái Lan, Lào và Trung Quốc thúc đẩy xây dựng cầu đường sắt Nong Khai-Vientiane

Cục Đường sắt thuộc Bộ Giao thông Thái Lan mới đây đã tổ chức cuộc họp ba bên giữa Thái Lan, Lào và Trung Quốc nhằm thúc đẩy việc xây dựng Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane thứ hai, nhằm tăng cường kết nối đường sắt và kinh tế trong khu vực.

Cuộc họp còn có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Cục Đường bộ, Văn phòng Chính sách và Quy hoạch Giao thông Vận tải, và các cơ quan liên quan khác.

Cuộc họp đã xem xét tiến độ thực hiện các dự án kết nối đường sắt Thái Lan-Lào-Trung Quốc, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc (Giai đoạn 1).

Trong số 14 hợp đồng, hai hợp đồng đã hoàn thành, 10 hợp đồng đang được xây dựng và hai hợp đồng đang chờ ký kết.

Đối với Giai đoạn 2, từ Nakhon Ratchasima đến Nong Khai, hồ sơ mời thầu đang được chuẩn bị, dự kiến sẽ mở thầu trong năm 2025.

Về phía Lào, các đại biểu đã được cập nhật về việc phát triển một trung tâm trung chuyển hàng hóa nối tuyến đường sắt từ Nong Khai vào Lào thông qua cây cầu mới. Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane thứ hai sẽ được xây dựng cách cầu hiện tại khoảng 30m.

Công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan hiện đang phác thảo thiết kế chi tiết. Cây cầu mới sẽ bao gồm một tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, với các đường ray kéo dài đến ga Nam Vientiane và ga Thanaleng.

Cuộc họp cũng xem xét thành phần phái đoàn Thái Lan và lập trường đàm phán của nước này trước các cuộc thảo luận tiếp theo vào ngày 17/10 tại Lào, tập trung vào việc xây dựng cầu vượt sông Mekong mới và vai trò của nó trong việc kết nối ga Na Tha-Nong Khai-cầu mới-ga Thanaleng-ga Nam Vientiane.

Cuộc họp này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới những tiến bộ cụ thể trong vận tải đường sắt xuyên biên giới, làm sâu sắc thêm hợp tác song phương, củng cố quan hệ kinh tế và an ninh khu vực, và mở rộng các tuyến đường sắt từ Thái Lan sang Lào để thúc đẩy năng lực thương mại, đầu tư và hậu cần trên toàn khu vực./.

Hành lang phát triển kết nối ba nước Trung Quốc-Lào-Thái Lan Trung Quốc và Lào cam kết phát triển tuyến đường sắt Trung-Lào chất lượng cao, thúc đẩy kết nối với hệ thống đường sắt Thái Lan, nhằm sớm hiện thực hóa Hành lang Phát triển kết nối ba nước.