Thái Lan lên kế hoạch mở các lô thăm dò dầu khí ở Biển Andaman

Ngành năng lượng Thái Lan đang hướng tới thay đổi chiến lược lớn sau khi Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon tiết lộ chính phủ nước này đang chuẩn bị mở các lô thăm dò dầu khí ở Biển Andaman.

Bộ trưởng Auttapol thừa nhận an ninh năng lượng của Thái Lan đang chịu áp lực, do một số nguyên nhân, trong đó có vấn đề trữ lượng khí đốt suy giảm ở Vịnh Thái Lan. Do đó, chính phủ đã chuyển hướng chiến lược sang Biển Andaman, nơi các nghiên cứu cho thấy có tiềm năng địa chất cao.

Bộ trưởng Auttapol cho biết chính sách năng lượng của Thái Lan là duy trì cân bằng giữa an ninh, tính bền vững và khả năng chi trả.

Ông cảnh báo việc ưu tiên quá mức bất kỳ trụ cột nào sẽ gây hại cho cả công chúng và khả năng cạnh tranh của đất nước. Do đó, việc đảm bảo các nguồn năng lượng mới là “trọng tâm của sự cân bằng này.”

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cục Nhiên liệu khoáng sản (DMF) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, ông Warakorn Brahmopala, cho biết vòng cấp phép dầu khí lần thứ 26 sắp tới tại Biển Andaman sẽ mang lại “hy vọng mới" cho ngành năng lượng của Thái Lan.

Dữ liệu địa chất cho thấy vùng biển này có tiềm năng phát hiện mỏ khí đốt lớn với trữ lượng có thể lên tới 10.000 tỷ feet khối (283,1 tỷ m3).

Ông Warakorn lưu ý rằng chỉ cần Thái Lan tìm thấy một nửa khối lượng trên, nước này có thể đảm bảo nguồn cung trong 20 năm.

Dự án Andaman được dự báo có thể tạo ra hàng trăm tỷ baht giá trị kinh tế cho Thái Lan và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vốn luôn biến động do căng thẳng địa chính trị toàn cầu, đặc biệt trong các cuộc xung đột ở Trung Đông. Đôi khí, giá LNG tăng gấp 2-3 lần, tác động trực tiếp đến chi phí điện của Thái Lan.

Bên cạnh đó, sáng kiến trên cũng sẽ thúc đẩy việc làm mới và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng như các cảng LNG và cơ sở chế biến, qua đó phát triển khu vực và củng cố khả năng phục hồi năng lượng dài hạn cho đất nước.

Nhà chức trách Thái Lan tin tưởng việc mở cửa Biển Andaman không chỉ là một chiến dịch thăm dò, mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một nền tảng năng lượng an toàn, bền vững trong tương lai, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và củng cố khả năng cạnh tranh trong khu vực.

Hiện đã có một số tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Chevron, ENI, Total, Exxon và PTTEP bày tỏ quan tâm mạnh mẽ đến dự án này.

DMF đang xem xét chế độ tài chính hỗn hợp, kết hợp các mô hình nhượng quyền và hợp đồng chia sẻ sản lượng để thu hút đầu tư vào các vùng nước sâu, nơi chi phí khoan trung bình lên tới khoảng 27 triệu USD mỗi giếng./.

Thủ tướng Thái Lan làm rõ quyết định về kế hoạch kích thích kinh tế mới Ngày 20/5, Thủ tướng Thái Lan làm rõ quyết định chuyển hướng ngân sách sang kế hoạch kích thích kinh tế mới trị giá 157 tỷ baht (4,75 tỷ USD).