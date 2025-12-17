Giới chức Thái Lan cho rằng căng thẳng biên giới với Campuchia diễn ra trên các mặt trận ngoại giao, thông tin và quân sự, đồng thời bác bỏ một số cáo buộc liên quan đến hoạt động không kích.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Thái Lan nêu quan điểm về thông tin liên quan xung đột biên giới với Campuchia; Mỹ tấn công 3 tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương; Tổng thống Mỹ chính thức kiện tập đoàn BBC về hành vi xuyên tạc.

