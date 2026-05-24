Thái Lan tăng cường hợp tác với IEA nhằm củng cố an ninh năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan cam kết tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trên mọi phương diện như một phần nỗ lực nhằm củng cố an ninh năng lượng và giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Động thái này diễn ra sau cuộc hội đàm mới đây giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol tại trụ sở Cơ quan Năng lượng Quốc tế ở Paris (Pháp) về các vấn đề an ninh năng lượng, chuyển đổi sang năng lượng sạch và mở rộng hợp tác chiến lược giữa Thái Lan và Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek, ông Birol cho rằng các chính sách năng lượng của Thái Lan đang đi đúng hướng, phù hợp với xu hướng năng lượng toàn cầu trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đối mặt với những thách thức năng lượng ngày càng tăng.

Ông đánh giá cao việc Thái Lan đã đẩy nhanh quá trình xem xét lại các chính sách năng lượng và thực hiện những bước đi cụ thể hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời khẳng định sự sẵn sàng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế trong việc hỗ trợ Thái Lan thông qua hợp tác kỹ thuật, chia sẻ kiến thức, chuyển giao công nghệ và kết nối với các mạng lưới kinh doanh năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, Thủ tướng Anutin cho biết Thái Lan coi trọng việc cân bằng an ninh năng lượng với các biện pháp nhằm giảm chi phí sinh hoạt cho người dân. Ông nhấn mạnh chính phủ tiếp tục quản lý chi phí năng lượng đồng thời thúc đẩy các chính sách chuyển đổi năng lượng như khuyến khích năng lượng tái tạo.

Bà Rachada dẫn lời Thủ tướng Anutin nói rằng Thái Lan sẵn sàng nâng cao hợp tác với Cơ quan Năng lượng Quốc tế trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phát triển năng lực năng lượng, đối thoại chính sách về an ninh năng lượng và các cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp chung.

Ông Anutin cũng bày tỏ cam kết của Thái Lan về việc cuối cùng sẽ trở thành thành viên thường trực của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã vui mừng nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan tham dự Gastech 2026 tại Bangkok vào tháng 9 năm nay, coi sự kiện này như một cơ hội để tăng cường hợp tác năng lượng.

Gastech được coi là một trong những triển lãm và hội nghị lớn nhất thế giới về khí đốt tự nhiên, khí hóa lỏng, hydro và các ngành công nghiệp năng lượng thay thế, thu hút hàng chục nghìn người tham gia từ hơn 150 quốc gia./.

