Thái Nguyên huy động người dân khẩn cấp hộ đê trong đêm

Từ khoảng 17 giờ, người dân các tổ dân phố Hồng Vân, Thanh Vân, Tiến Bộ, Tân Thịnh, Hương Đình và xóm Trại đã được huy động đến khu vực đê, mang theo bao tải, cuốc xẻng và vật liệu để gia cố những vị trí xung yếu.

Lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ phối hợp cùng nhân dân gia cố hơn 2km đê Tân Phú.

Theo ghi nhận, mực nước sông Cầu khu vực này hiện cao hơn so với đợt bão Yagi năm ngoái.

Cơ quan chức năng của Thái Nguyên đang duy trì lực lượng túc trực suốt đêm, chuẩn bị phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân./.

Cảnh báo lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh Dự báo 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m