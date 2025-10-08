Thái Nguyên: Ngập nặng do lũ sông Cầu đạt đỉnh 29,9m vào sáng 8/10

Mực nước trên sông Cầu tại Gia Bảy, Thái Nguyên lúc 5h sáng 8/10 là 29,9 m. Cao hơn báo động 3 là 2,9 m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 m. Nhiều nhà dân đã ngập gần hết tầng 1.

Thống kê đến 19h30 ngày 7/10/2025: Trên địa bàn tỉnh đã có 03 người thiệt mạng, 03 người mất tích do mưa lũ. Đêm qua là một đêm không ngủ với người dân Thái Nguyên khi nước lũ tràn về ngập nhiều khu dân cư. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách chống lũ, cứu người và khắc phục hậu quả sau lũ.

Ngay trong đêm qua rất nhiều đoàn cứu hộ từ các tỉnh, thành đã di chuyển đến Thái Nguyên để tham gia cứu trợ đồng bào đang gặp nguy hiểm do lũ dâng cao. Đến sáng nay khu vực Thái Nguyên vẫn tiếp tục có mưa, công tác cứu hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, mất điện diện rộng và sóng viễn thông bị ảnh hưởng.