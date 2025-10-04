Thăm hỏi, chia buồn gia đình Chủ tịch UBND xã tử vong khi làm nhiệm vụ

Trưa 4/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn gia đình ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng tử vong khi đang làm nhiệm vụ phòng chống mưa lũ trên địa bàn vào tối 3/10.

Ông Nguyễn Thiên Văn gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc đến gia đình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng Lê Phước Toàn. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh đề nghị chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông Lê Phước Toàn.

Trong ngày 4/10, lãnh đạo, cán bộ và nhân dân xã Dray Bhăng cùng các địa phương trong tỉnh đã đến viếng ông Lê Phước Toàn; đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua đau thương, mất mát.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cũng đã có thư chia buồn đến gia đình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng Lê Phước Toàn. Lãnh đạo tỉnh vô cùng thương tiếc khi nhận được tin đồng chí Lê Phước Toàn đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống mưa lũ và bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Dray Bhăng và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này.

Trong thư, ông Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh: Sự hy sinh của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng Lê Phước Toàn không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và nhân dân, mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân. Với tinh thần “vì dân phục vụ,” ông Lê Phước Toàn đã để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tận tụy và trách nhiệm mà mỗi cán bộ, đảng viên, công chức hôm nay và mai sau cần noi theo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy của ông Lê Phước Toàn và tập thể cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng. Sự cống hiến ấy xứng đáng với niềm tin yêu, sự ghi nhận và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm. Ông Lê Phước Toàn xứng đáng là người cán bộ đã sống trọn vẹn đến giây phút cuối cùng vì sự an toàn, bình yên của nhân dân.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 21 giờ 25 phút ngày 3/10/2025, trên tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua địa xã Dray Bhăng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi điều khiển theo hướng Nam-Bắc va chạm với ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch xã Dray Bhăng (sinh năm 1981, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Lúc này, ông Toàn đang cùng cán bộ xã điều tiết giao thông sau trận mưa lớn gây ngập tuyến quốc lộ 27 qua địa bàn. Vụ tai nạn giao thông khiến Lê Phước Toàn tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vào tối cùng ngày.

Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương để xã hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận Liệt sỹ đối với ông Lê Phước Toàn./.

Đắk Lắk: Xác định tài xế gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong Người gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn tử vong là Lê Thị Cẩm Chi (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Sáng 4/10, người phụ nữ này đã đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.