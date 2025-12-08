Tham mưu vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo đồng bộ, hiệu quả

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức "phòng họp không giấy."

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; các đồng chí Phó Trưởng Ban tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện các cơ quan hữu quan; cán bộ, đảng viên 16 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban, cùng dự.

Tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Năm 2025, trong bối cảnh tập trung triển khai các nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kỳ, khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, phát sinh, yêu cầu tiến độ gấp, nhưng với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, trách nhiệm, Ban Tổ chức Trung ương (gọi tắt là Ban) đã hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Nổi bật, Ban đã tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đồng bộ trong cả nước, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra, góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, dài hạn; phối hợp tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành sớm hơn so với một số nhiệm kỳ gần đây; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị chuẩn bị tốt về nội dung, nhân sự và các công tác khác phục vụ các kỳ họp Trung ương khóa XIII làm cơ sở để chuẩn bị, tổ chức thật tốt Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Ban tham mưu hoàn thành việc bố trí 100% Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh không là người địa phương; triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đã hoàn thành 58 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chiếm hơn 40% tổng số đề án, nhiệm vụ đã hoàn thành trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, kịp thời kiện toàn sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của các đơn vị sau hợp nhất, sáp nhập, ban hành các quy chế, quy định và duy trì nền nếp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ...

Yêu cầu mới cao hơn đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cả nước đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bối cảnh đó, đòi hỏi Ban Tổ chức Trung ương phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cụ thể, đồng chí Hoàng Đăng Quang đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tập trung tham mưu chuẩn bị các nội dung về văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng đạt chất lượng cao nhất, không để xảy ra sai sót; đồng thời phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tham mưu phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Ban tham mưu triển khai cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng chương trình công tác toàn khóa và cả năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu quả; chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy; tiếp tục tham mưu, sắp xếp tinh gọn, tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương.

Cùng với đó Ban Tổ chức Trung ương tập trung tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác chính sách cán bộ để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan và các chi bộ; thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Trước mắt, Ban phối hợp tổ chức thành công lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc cùng với Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X - năm 2025 bảo đảm trang trọng, chu đáo có ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội và trong toàn Đảng.

“Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, đất nước bước vào giai đoạn mới với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Bối cảnh đó đòi hỏi cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phải tiếp tục khẳng định vị thế là cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng. Với tinh thần đó, tôi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm không ngừng tự học, tự nghiên cứu, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công,” Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trao Cờ thi đua, Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương tặng một số tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong năm 2024 và 2025.Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 2 đảng viên.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát động thi đua năm 2026, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, là năm bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, với ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung, Ban Tổ chức Trung ương nói riêng phát huy cao độ những thế mạnh, tiếp nối kết quả đạt được thời gian qua để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2026; kiên quyết khắc phục những hạn chế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và các khâu đột phá trong thực hiện, luôn tiên phong, gương mẫu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không ngừng nâng cao vai trò, vị thế, hình ảnh người cán bộ Ban Tổ chức Trung ương.

Phong trào thi đua năm 2026 với nội dung: Ban Tổ chức Trung ương đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm, tham mưu góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.

