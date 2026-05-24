Thanh Hóa: Phát hiện, thu giữ 290 cá thể Cò hương cấp đông chờ tiêu thụ

Ngày 24/5, Đội Quản lý Thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn, Trạm Kiểm lâm Trường Lệ phát hiện và thu giữ 290 cá thể Cò hương đã qua sơ chế, cấp đông, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại một hộ dân trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 15 giờ ngày 22/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Quản lý Thị trường số 2 phối hợp với Công an phường Sầm Sơn và Trạm Kiểm lâm Trường Lệ tiến hành kiểm tra đột xuất hộ bà L.T.O, sinh năm 1973, trú tại phường Sầm Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện 290 cá thể cò hương đã được làm sạch, cấp đông với tổng trọng lượng gần 15kg.

Theo lời khai ban đầu, số động vật hoang dã này được tập kết nhằm mục đích tiêu thụ cho các đầu mối. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ vụ việc, đồng thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi kinh doanh, tàng trữ động vật hoang dã trái phép này.

Theo Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư, thời gian qua Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Sầm Sơn và các địa phương khác trong tỉnh, thực hiện việc siết chặt công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim tự nhiên và động vật hoang dã.

Thời gian tới, Chi cục quản lý thị trường tỉnh và Đội Quản lý Thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an, Kiểm lâm và chính quyền địa phương đẩy mạnh rà soát địa bàn, theo dõi thông tin trên môi trường mạng.

Đồng thời, kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn tình trạng săn bắt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã trên địa bàn./.

