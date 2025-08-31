Thành phố Hồ Chí Minh chi hơn 1.010 tỷ đồng tặng quà người dân nhân dịp lễ 2/9

Ngày 31/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bổ sung ngân sách nhà nước năm 2025 cho Công an Thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/ 2025 của Chính phủ, với số tiền hơn 1.010 tỷ đồng.

Kinh phí thực hiện được bổ sung từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định là hơn 989 tỷ đồng và nguồn dự phòng ngân sách thành phố là 20,8 tỷ đồng.

Quyết định cho thấy việc phân bổ kinh phí để tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân được dựa trên số liệu dân cư chính xác, phản ánh rõ nét sự đa dạng về quy mô dân số tại các địa phương.

Phường Chánh Hưng là đơn vị hành chính nhận kinh phí cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 18,2 tỷ đồng, tương đương với dân số 182.671 người, xếp sau là phường Phú Định (hơn 12,8 tỷ đồng) và phường Gia Định (hơn 12,7 tỷ đồng). Trong khi xã đảo Thạnh An (5.275 người) có dân số ít nhất, với kinh phí hơn 527 triệu đồng; đặc khu Côn Đảo sẽ nhận hơn 640 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp bổ sung nguồn kinh phí năm 2025 cho Công an Thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an các xã, phường, đặc khu và các cơ quan chức năng của Thành phố tổ chức việc tặng quà cho người dân theo quy định, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, không trùng lặp.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp thiếu kinh phí, Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu phải báo cáo về Ủy ban Nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tài chính) để bổ sung kịp thời, không để chậm trễ.

Để đảm bảo tính minh bạch, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện việc tặng 100.000 đồng về Sở Tài chính trước ngày 20/9/2025.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Công an Thành phố chỉ đạo cơ quan Công an các xã, phường, đặc khu phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu thực hiện tặng quà cho người dân kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, không trùng lắp.

Tiếp nhận, phân bổ phần kinh phí thuộc nhiệm vụ của Công an Thành phố và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo hướng dẫn của Bộ Công an và Bộ Tài chính.

Theo hướng dẫn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc tặng quà người dân dịp 2/9 sẽ được thực hiện qua 2 hình thức: tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VneID và nhận quà trực tiếp bằng tiền.

Đối với việc nhận quà trực tiếp bằng tiền mặt, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ trích xuất danh sách thống kê trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc đối tượng tặng quà về dân cư để bàn giao cho công an phường.

Phía Công an phường tiếp nhận danh sách thống kê, phối hợp với Phòng chuyên môn về tài chính của Ủy ban Nhân dân phường để lập Giấy rút dự toán (tạm ứng) tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để được tạm ứng tiền. Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân.

Khi nhận quà, người dân phải xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay còn cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên…

Về phía ngành ngân hàng, để đảm bảo thực hiện chi trả đúng quy định, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã chỉ đạo các ngân hàng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu chi trả kịp thời quà Tết độc lập cho người dân.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, hiện ngành Ngân hàng phối hợp với Kho bạc Nhà nước để đáp ứng nhu cầu tiền mặt kịp thời cho chính quyền địa phương, nhất là tại các khu vực miền núi, nông thôn và vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhằm chi trả quà Tết Độc lập của Chính phủ kịp thời cho người dân đúng dịp lễ.

Đồng thời, yêu cầu toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn Đông Nam Bộ duy trì chế độ trực, đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, đồng thời thực hiện đầy đủ công tác kế toán – thanh toán và quản lý kho quỹ tại các chi nhánh vệ tinh trong kỳ nghỉ.

Các ngân hàng thương mại và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước địa phương được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ để đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả đúng đối tượng, đúng thời hạn, không để xảy ra gián đoạn trong luồng tiền, nhất là đối với các chính sách chi an sinh xã hội và các khoản chi từ ngân sách Nhà nước.

Hiện các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đã bố trí cán bộ làm việc xuyên lễ, trong 4 ngày (từ ngày 30/8/2025 đến hết ngày 02/9/2025) để thực hiện các giao dịch thanh toán theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước, cũng như đảm bảm hệ thống thanh toán an toàn, thông suốt trong suốt thời gian nghỉ lễ./.