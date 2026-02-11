Thành phố Hồ Chí Minh chi trả hơn 812 tỷ đồng thi hành án vụ Alibaba

Ngày 11/2, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức thi hành vụ án Alibaba và đồng phạm theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật, hoàn tất chi trả 4 đợt, với tổng số tiền hơn 812 tỷ đồng cho 4.548 bị hại.

Việc thi hành án được thực hiện căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm số 607/2022/HS-ST ngày 29/12/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hình sự phúc thẩm số 300/2023/HS-PT ngày 19/5/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nội dung bản án, các bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 2.445,6 tỷ đồng cho 4.548 bị hại.

Theo Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, đơn vị đã xử lý các tài sản bị kê biên theo bản án và tổ chức chi trả tiền thi hành án cho các bị hại qua nhiều đợt.

Cụ thể, đợt 1 đã chi trả hơn 82 tỷ đồng từ tiền tạm giữ và tiền tự nguyện thi hành án của các đương sự, đạt 3,351% trên số tiền được thi hành án.

Tiếp đó, ngày 27/10/2025, cơ quan thi hành án thực hiện chi trả đợt 2 với số tiền gần 143,9 tỷ đồng, tương ứng 5,877%. Đến ngày 24/12/2025, đợt 3 được chi trả hơn 519,9 tỷ đồng, đạt 21,237% trên số tiền được thi hành án. Gần đây nhất, ngày 10/2/2026, đợt 4 được chi trả với số tiền hơn 66,9 tỷ đồng, tương ứng 2,734%.

Đối với các bị hại chưa nộp đơn yêu cầu thi hành án, chưa cung cấp đầy đủ thông tin ủy quyền hoặc tài khoản nhận tiền, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sớm hoàn thiện hồ sơ, gửi về cơ quan thi hành án để được xem xét, chi trả theo quy định./.

Thành phố Hồ Chí Minh chi trả hơn 248 tỷ đồng thi hành án vụ Trương Mỹ Lan Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất đợt chi trả thứ 8 với hơn 248,1 tỷ đồng cho các trái chủ, đồng thời tiếp tục xử lý tài sản, thu hồi tiền thực hiện các đợt thanh toán tiếp theo.