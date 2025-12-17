Thành phố Hồ Chí Minh: Lan tỏa nghĩa tình từ mô hình xe cấp cứu miễn phí

Ông Võ Minh Cường, Trưởng Ban Mặt trận khu phố Phước Thành (phường Tân Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) đã lặng lẽ, bền bỉ gần 5 năm qua duy trì nhiều mô hình nhân văn, ý nghĩa như xe cấp cứu miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ mai táng phí, vận động quỹ giúp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần “ươm những mầm xanh” của sự tử tế, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Khởi nguồn từ mong muốn giản dị

Đầu tháng 12/2025, sau nhiều lần hẹn, phóng viên mới có dịp gặp ông Võ Minh Cường. Cuộc gặp chưa kịp bắt đầu thì một cuộc điện thoại khẩn vang lên. Không chần chừ, ông nhanh chóng lên xe, chạy thẳng đến Trạm Y tế phường Tân Hải để kịp thời đưa một bé gái 2 tuổi đang lên cơn sốt cao, co giật đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Hoàn thành ca cấp cứu đầu tiên trong ngày, ông lại tiếp tục nhận thêm cuộc gọi khác. Với ông Cường, 5 năm qua, đây đã trở thành nhịp sống quen thuộc.

Chia sẻ về hành trình của mình, ông Cường cho biết ý tưởng hỗ trợ cấp cứu miễn phí được hình thành từ năm 2020. Thời điểm đó, ông cùng một số người dân trong khu phố thường xuyên chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 51 và các tuyến đường thuộc xã Tân Hòa cũ (nay là phường Tân Hải).

Do xe cấp cứu đến chậm, nhiều nạn nhân đã lỡ “giờ vàng” và không qua khỏi. Từ thực tế ấy, với chiếc ôtô cá nhân 7 chỗ, ông nhiều lần trực tiếp đưa người bị tai nạn, người đau ốm đi cấp cứu trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị y tế, xuất phát từ mong muốn kịp thời cứu người.

Tuy nhiên, chính những hạn chế ấy khiến ông trăn trở phải làm điều gì đó bài bản hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn cho người bị nạn. “Những việc tuy nhỏ nhưng thiết thực sẽ giúp bà con an tâm và khơi dậy tinh thần chung tay chia sẻ", ông Cường bày tỏ.

Năm 2022, sau thời gian vận động bạn bè, người thân, các nhà hảo tâm và sự chung tay của người dân trong khu phố, ông Võ Minh Cường quyết định mua một chiếc xe cấp cứu chuyên dụng. Từ đây, mô hình xe cấp cứu chuyên nghiệp và miễn phí chính thức đi vào hoạt động bài bản. Xe được trang bị đầy đủ cáng cứu thương, bình oxy, túi y tế cơ bản và luôn sẵn sàng trực 24/24 giờ để tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp.

Không có lịch làm việc cố định, không phân biệt ngày hay đêm, hễ nhận được cuộc gọi cầu cứu, ông Cường cùng các cộng sự lập tức lên đường. Những chuyến xe cấp cứu miễn phí của ông có khi hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông giữa đêm khuya, khi thì người cao tuổi bị tai biến, trẻ em lên cơn co giật, hoặc bệnh nhân nghèo cần chuyển viện khẩn cấp mà không đủ khả năng chi trả chi phí thuê xe cấp cứu.

Xe cấp cứu do ông Võ Minh Cường điều khiển chở bé gái 2 tuổi, ngụ phường Tân Hải, bị sốt co giật, tới Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Gần 5 năm qua, ông Cường và các cộng sự đã thực hiện gần 1.000 lượt cấp cứu, chuyển viện miễn phí. Mỗi chuyến xe không chỉ là một lần lăn bánh mà là một hành trình sinh tử, khoảnh khắc sự sống được níu giữ từ tấm lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm của những con người bình dị nơi khu phố nhỏ.

Không dừng lại ở việc đưa người bệnh đi cấp cứu, thấu hiểu hoàn cảnh của nhiều gia đình khó khăn, ông Cường còn chủ động kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ chi phí điều trị, tạm ứng viện phí cho những ca bệnh nặng, đồng thời giúp đỡ mai táng phí cho các trường hợp neo đơn, khó khăn.

Theo thống kê, trong gần 5 năm, mô hình thiện nguyện của ông Cường đã hỗ trợ hơn 60 hộ nghèo tạm ứng viện phí điều trị với tổng số tiền trên 360 triệu đồng; hơn 50 trường hợp được hỗ trợ mai táng phí với số tiền gần 500 triệu đồng. Những khoản hỗ trợ ấy tuy không lớn so với chi phí y tế ngày nay, nhưng là “phao cứu sinh” đúng lúc, giúp nhiều gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Tình người lan tỏa từ sự đồng lòng của cộng đồng

Để mô hình xe cấp cứu miễn phí duy trì bền vững, bên cạnh sự tận tâm của ông Cường là sự chung tay, góp sức của người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Phượng, người dân khu phố Phước Thành chia sẻ: “Biết ông Cường luôn làm việc thiện nên tôi và nhiều bà con trong khu phố đều tin tưởng, thông qua ông để góp chút ít giúp những hoàn cảnh khó khăn.”

Còn với anh Phùng Thanh Nhã, người dân khu phố Phước Thành, sự hỗ trợ tận tình của ông Cường là nghĩa tình khó có thể quên. Anh Nhã cho biết, khi mẹ anh bệnh trở nặng, chỉ cần một cuộc điện thoại, ông Cường đã nhanh chóng có mặt, kịp thời đưa bà đi cấp cứu.

Sau khi mẹ anh qua đời, ông Cường tiếp tục hỗ trợ miễn phí việc đưa thi hài về gia đình, đồng thời vận động bà con và các nhà hảo tâm quyên góp 10 triệu đồng để giúp gia đình lo hậu sự. Sự sẻ chia ấy đã để lại trong gia đình anh Nhã niềm biết ơn sâu sắc. "Gia đình tôi biết ơn ông Cường và các nhà hảo tâm rất nhiều,” anh Nhã xúc động nói.

Không chỉ được người dân tin yêu, mô hình xe cấp cứu miễn phí của ông Võ Minh Cường còn được chính quyền địa phương đánh giá cao. Bà Lê Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hải cho biết: “Phường có địa bàn rộng, khoảng cách đến các bệnh viện lớn khá xa. Vì vậy, mô hình xe cấp cứu miễn phí của ông Võ Minh Cường rất thiết thực, kịp thời cứu giúp nhiều trường hợp nguy cấp. Ngoài hoạt động cấp cứu, ông Cường còn tích cực tham gia nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, là tấm gương tiêu biểu của địa phương.”

Là cán bộ Mặt trận khu phố, thường xuyên gần dân, sát dân, ông Cường hiểu rõ từng hoàn cảnh, từng nỗi lo của bà con. Nhưng trên tất cả, điều khiến ông gắn bó với công việc đầy vất vả này chính là “cái tâm” trong sáng và tình thương dành cho con người.

“Khi việc làm xuất phát từ sự chân thành, tự nhiên sẽ có thêm nhiều bàn tay cùng chung sức. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc trên hành trình này,” ông Cường chia sẻ.Giữa đời thường, những đóng góp thầm lặng của ông Võ Minh Cường không chỉ cứu giúp hàng nghìn sinh mạng, mà còn bồi đắp niềm tin vào tình người, sự gắn kết cộng đồng.

Mỗi ngày, chiếc xe cấp cứu miễn phí vẫn lặng lẽ lăn bánh trên khắp các tuyến đường, mang theo nghĩa tình, trách nhiệm và tinh thần “thương người như thể thương thân.” Từ những chuyến xe nghĩa tình ấy, một giá trị nhân văn bền vững đang được gieo mầm và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay./.

Cảnh sát dùng xe đặc chủng đưa cháu bé bị sốt co giật đi cấp cứu kịp thời Nhận thấy cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, Thiếu tá Lê Tùng Lâm và Phan Viết Trường đã sử dụng xe đặc chủng đưa cháu bé đến Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, để cấp cứu.