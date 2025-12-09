Thành phố Hồ Chí Minh nâng công suất một mỏ đá phục vụ các dự án giao thông

Mỏ Núi Sò thuộc xã Xuân Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) được nâng công suất khai thác đá bazan thêm 216.000m3 để phục vụ cho 5 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Nội dung vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh nội dung khoản 6 Điều 1 của Giấy phép khai thác khoáng sản số 2156/GP-BTNMT ngày 7/11/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp cho Công ty TNHH Khoáng sản Hiệp Lực khai thác khoáng sản tại khu vực Mỏ Núi Sò. Trước đây, mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản với công suất: Đá puzolan 1 triệu tấn/năm, đá bazan đặc sít 395.000 m3/năm.

Mỏ được điều chỉnh, với công suất khai thác: Đá puzolan 1 triệu tấn/năm, nâng công suất khai thác đá bazan đặc sít năm 2025 tăng thêm 216.000m3 nguyên khối/năm theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ, tổng công suất đá bazan đặc sít sau khi điều chỉnh nâng công suất 611.000m3/năm (nguyên khối).

Công suất khai thác tăng thêm 216.000m3 chỉ để cung cấp nguồn vật liệu phục vụ thi công 5 công trình, dự án. Cụ thể, dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1, nhu cầu đề xuất khối lượng 174.000m3; dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 328 (phần còn lại), huyện Xuyên Mộc cũ (gói thầu 20), nhu cầu 8.000m3.

Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 từ Khu du lịch Trung Thủy đến Quốc lộ 55 (gói thầu số 19), nhu cầu 5.000m3; dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1, nhu cầu đề xuất 10.000m3; dự án 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép, nhu cầu đề xuất 19.000m3.

Thời hạn thực hiện nâng công suất đến ngày 31/12/2025. Hết thời hạn trên, doanh nghiệp phải dừng việc nâng công suất khai thác và tiếp tục thực hiện theo công suất được cấp phép tại Giấy phép khai thác khoáng sản năm 2013.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước để kiểm tra, giám sát việc xây dựng các hạng mục công trình xây dựng (nếu có) trong mỏ khoáng sản nhằm đảm bảo an toàn xây dựng công trình, an toàn trong quá trình khai thác theo quy định./.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu: Còn hai cầu chưa đảm bảo tiến độ Tại Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, hiện nay còn hai cầu tại Km42+167 và Km46+504 đang bị chậm tiến độ do nhà thầu chậm trễ trong việc tập trung thi công.