Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng Cuba

Tối 9/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025).

Ông Telce Abdel Gonzalez Morera, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba; ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố và đại diện lãnh đạo một số địa phương phía Nam cùng dự lễ.Tại buổi lễ, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ngày 2/12/1960, Cuba trở thành nước đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ với Việt Nam.

Kể từ đó, Cuba và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ anh em bền chặt, đặt nền tảng trên cuộc đấu tranh chung vì độc lập và công bằng xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Mối quan hệ đặc biệt ấy vượt lên trên khuôn khổ chính trị - ngoại giao, là biểu tượng của tình đoàn kết, tình yêu thương sâu sắc giữa hai dân tộc, được vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro Ruz.

Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025 là một năm đầy thành tựu, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ song phương.

Trong bối cảnh đó, tại khu vực phía Nam, Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nỗ lực thúc đẩy các hoạt động đoàn kết, giao lưu doanh nghiệp và hợp tác toàn diện giữa hai nước, khẳng định cam kết trong việc tiếp tục củng cố các mối liên kết chính trị, kinh tế và hợp tác song phương giữa hai nước.

Bà Ariadne Feo Labrada cảm ơn những đóng góp và sự hỗ trợ mà nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đã dành cho Cuba thông qua chương trình quốc gia do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai và chương trình “Mặt trời không biên giới” do Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước đã đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba trong suốt 65 năm qua.

Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu chúc mừng, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sự kiện thiết lập quan hệ Việt Nam-Cuba cách đây 65 năm đã đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của hai dân tộc, là một biểu tượng cho mối quan hệ son sắt, vững chắc vượt lên trên cả không gian và thời gian.

Ngày nay, trong bối cảnh hòa bình, khi hợp tác và phát triển là xu thế lớn của thời đại, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba tiếp tục được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng củng cố và phát triển lên tầm cao mới.

Ông Võ Văn Minh cho biết, ở cấp độ địa phương, với tinh thần đồng cảm và trách nhiệm quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm, đồng hành cùng Cuba trong các lĩnh vực thành phố có thế mạnh như kinh tế, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, giáo dục đào tạo, y tế và chuyển đổi số.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặc biệt coi trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thanh niên, văn hóa và du lịch - những nhịp cầu bền vững giúp hai bên hiểu nhau hơn, tin cậy nhau hơn và cùng phát triển ổn định, lâu dài.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, với truyền thống “chung thủy, nghĩa tình” vốn là nét đẹp của Thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ luôn là người bạn chân thành, trước sau như một, tiếp tục đồng hành cùng Cuba trên chặng đường phát triển; tăng cường hợp tác cùng vượt qua khó khăn và cùng hiện thực hóa những giá trị cao đẹp đã gắn kết hai dân tộc suốt hơn sáu thập kỷ qua.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức chương trình gây quỹ “Mặt trời không biên giới” do Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh và một số báo của thành phố tổ chức đã trao tượng trưng 15 hệ thống năng lượng mặt trời cho bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai lắp đặt tại các trường tiểu học Cuba./.

