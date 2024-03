Thành viên nhóm nhạc BTS nối dài kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100

Theo kết quả mới nhất được công bố ngày 12/3, trong tuần này, ca khúc "Standing Next to You" của Jungkook đã tăng 2 bậc, xếp ở vị trí 85 trong bảng xếp hạng.

Thành viên Jungkook của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Thành viên Jungkook của nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc) đã trở thành một trong những nghệ sỹ solo K-Pop có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Theo kết quả mới nhất được công bố ngày 12/3, trong tuần này, ca khúc "Standing Next to You" của Jungkook đã tăng 2 bậc, xếp ở vị trí 85 trong bảng xếp hạng.

Đây cũng là tuần thứ 18 liên tiếp ca khúc này có tên trong bảng xếp hạng và là lần thứ hai ca khúc của một nghệ sỹ solo K-Pop có thể "trụ lâu" trong bảng xếp hạng, sau kỷ lục 31 tuần liên tiếp của “đàn anh” PSY với bản hit “Gangnam Style” hồi năm 2012.

Năm 2022, Jungkook cũng đã có một màn kết hợp đặc biệt với ca sỹ kiêm nhạc sỹ người Mỹ Charlie Puth cho ca khúc "Left and Right."

Với giai điệu bắt tai sôi động, ca khúc này cũng đã đạt được thành công vang dội khi lọt vào bảng xếp hạng 17 tuần liên tiếp.

Tiếp nối thành công, làng giải trí Hàn Quốc ghi nhận thêm màn hợp tác của thành viên Jennie (BlackPink) với The Weeknd và Lily-Rose Depp trong nhạc phim "The Idol" của Mỹ.

Ca khúc "One of the Girls" tuy đã tụt 4 bậc so với tuần trước, xuống vị trí thứ 55, nhưng vẫn duy trì 11 tuần liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng kể từ khi ra mắt.

Một số các album K-Pop khác cũng góp mặt trong bảng xếp hạng Billboard 200, có thể kể đến "With You-th" của TWICE (vị trí 35), "Easy" của Le Sserafim (vị trí 50), “Golden” của Jungkook (vị trí 90) hay “2” của (G)I-dle (vị trí 132)./.

