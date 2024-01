Thắt chặt kiểm soát súng đạn có thể cứu mạng hàng trăm nghìn người tại Mỹ

Súng được bày bán tại một cửa hàng ở Lake Barrington, bang Illinois, Mỹ. (Ảnh: GettyImages/TTXVN)

Gần 300.000 người có thể được cứu sống trong thập niên tới nếu tất cả 50 bang của Mỹ đều áp đặt luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt như ở bang California. Đây là nhận định được Everytown for Gun Safety - tổ chức phi lợi nhuận, có trụ sở ở New York, ủng hộ việc kiểm soát súng đạn đưa ra trong nghiên cứu công bố ngày 5/1.

Tổ chức này đã chấm điểm từng bang về mức độ nghiêm ngặt của luật kiểm soát súng đạn và so sánh luật của mỗi bang với tỷ lệ bạo lực súng đạn dựa trên dữ liệu của Trung tâm phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Kết quả bang California đứng đầu danh sách về mức độ nghiêm ngặt của luật kiểm soát súng đạn, với số điểm đạt được là 89,5/100 điểm - mức cao nhất trong 50 bang tại Mỹ.

Bên cạnh đó, California là bang có tỷ lệ thiệt mạng do súng đạn gây ra thấp nhất với 8,7/100.000 dân, cho dù đây là bang đông dân nhất nước này.

Ngược lại, Arkansas là bang đứng cuối danh sách do luật kiểm soát súng đạn chưa nghiêm, chỉ được 3/100 điểm. Dân số của bang Arkansas chỉ chiếm chưa đầy 10% so với dân số của bang California, song tỷ lệ thiệt mạng do súng đạn tại đây lên tới 22,1/100.000 dân.

Nghiên cứu cũng chỉ ra mối tương quan rõ nét giữa luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt với tỷ lệ thiệt mạng do súng đạn thấp hơn. Theo đó, các bang áp đặt luật nghiêm ngặt ghi nhận ít vụ bạo lực súng đạn hơn, trong khi những bang không áp đặt các biện pháp bảo vệ cơ bản có tỷ lệ thiệt mạng do súng đạn cao hơn nhiều.

Nghiên cứu cũng cho thấy xu hướng kiểm soát súng đạn tại nhiều bang đã đảo chiều trong những năm gần đây. Cụ thể, có 12 bang được xếp vào nhóm "đạt tiến bộ" khi siết chặt luật kiểm soát súng đạn trong những năm gần đây, song 26 bang khác lại đưa ra quyết định nguy hiểm khi bãi bỏ các yêu cầu về giấy phép mang theo súng đạn.

Everytown for Gun Safety còn chỉ ra 5 quy định cơ bản đã được chứng minh có hiệu quả nhất trong việc giảm bạo lực súng đạn.

Tất cả đều được thực thi ở California, gồm yêu cầu kiểm tra lý lịch hoặc giấy phép mua súng đạn; giấy phép mang súng ở nơi công cộng; cất giữ súng đạn an toàn; bãi bỏ luật tự vệ "Stand Your Ground"; và ban hành luật "cực kỳ nguy hiểm" nhằm tạm thời loại bỏ quyền tiếp cận súng của 1 người khi có bằng chứng cho thấy họ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho bản thân hoặc người khác./.