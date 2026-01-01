Vietnam+ (VietnamPlus)
Thế giới hân hoan đón năm mới
Người dân ở các quốc gia trên thế giới hân hoan đón năm mới 2026.
Màn pháo hoa rực rỡ chào mừng năm mới tại Nairobi, Kenya ngày 1/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)
