Thi tốt nghiệp THPT: Những điểm thí sinh cần lưu ý trước khi vào phòng thi

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 11 và 12/6 với sự đăng ký tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước. Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm khoảng 1/10 số lượng thí sinh dự thi của cả nước.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có những lưu ý với thí sinh có kỳ thi thành công, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

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(Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Thi tốt nghiệp THPT: Bảo đảm không bị lọt đề thi dưới bất kỳ hình thức nào Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu cán bộ coi thi phải bảo đảm đề thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào.

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