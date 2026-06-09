Xã hội

Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT: Những điểm thí sinh cần lưu ý trước khi vào phòng thi

Ngày 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Dưới đây là những điểm thí sinh cần lưu ý trước khi bước vào phòng thi.

Phạm Mai
(Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
(Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 11 và 12/6 với sự đăng ký tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước. Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm khoảng 1/10 số lượng thí sinh dự thi của cả nước.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có những lưu ý với thí sinh có kỳ thi thành công, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

luu-y-thi-sinh.jpg

luu-y-thi-sinh-1.jpg
luu-y-thi-sinh-2.jpg
luu-y-thi-sinh-3.jpg
luu-y-thi-sinh-4.jpg
(Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

(Vietnam+)
#Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 #Lưu ý trước thi #Chỉ tiêu tuyển sinh #Quy chế thi nghiêm túc #Tình hình tuyển sinh Hà Nội #Quản lý đề thi #An toàn thi cử #Đăng ký dự thi #Phòng thi và điểm thi #Chỉ đạo giáo dục
Theo dõi VietnamPlus

Thi tốt nghiệp THPT

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Học sinh vùng cao tại Lào Cai. (Ảnh: TTXVN phát)

Khánh thành 6 điểm trường ở khu vực biên giới Lào Cai

Kết quả, cả 6 điểm trường đã hoàn thành toàn bộ khối lượng xây dựng và vượt tiến độ 1,5 tháng so với kế hoạch đề ra với các hạng mục như bếp nấu, nhà vệ sinh, tường bao, nhà để xe, cổng điểm trường...