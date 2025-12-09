Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trước thềm cuộc họp của Fed

Các chỉ số chính của Phố Wall giảm điểm trong phiên 8/12, với hầu hết các nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 chìm trong sắc đỏ, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng lên do nhà đầu tư lo lắng chờ đợi quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 215,67 điểm, tương đương 0,45%, xuống còn 47.739,32 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 23,89 điểm, hay 0,35%, còn 6.846,51 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 32,22 điểm, tương đương 0,14%, xuống mức 23.545,90 điểm.

Hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 12 đã được củng cố sau dữ liệu tuần trước cho thấy chi tiêu tiêu dùng chỉ tăng nhẹ vào cuối quý 3. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn đang chờ đợi những manh mối về các động thái chính sách trong tương lai, khi Fed đang có sự chia rẽ lớn nhất trong nhiều năm qua.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang đặt cược khoảng 89% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 10/12.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng cao cũng gây áp lực lên cổ phiếu. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã tăng ngay sau khi một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi Nhật Bản, trước khi phiên giao dịch chứng khoán Mỹ mở cửa.

Đáng chú ý, phiên này, cổ phiếu Netflix giảm 3,4% sau khi Paramount Skydance đề nghị mua lại Warner Bros Discovery với giá 108,4 tỷ USD nhằm cạnh tranh với Netflix.

Sự sụt giảm này của Netflix đã gây ảnh hưởng lớn đến nhóm dịch vụ truyền thông trong chỉ số S&P 500. Ngược lại, lĩnh vực duy nhất tăng điểm là công nghệ nhờ đà tăng từ Microsoft, Nvidia và Broadcom.

Vào cuối tuần này, trọng tâm của thị trường sẽ chuyển sang định giá của lĩnh vực công nghệ, với các báo cáo thu nhập từ Broadcom và Oracle, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang lo ngại về việc chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) bằng nguồn vốn vay.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 12,42 điểm (0,71%) lên 1.753,74 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,97 điểm (0,76%) xuống 258,68 điểm./.

