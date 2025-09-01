Thị trường dầu mỏ bước sang tháng 9/2025 với nhiều bất định

Trong phiên giao dịch ngày 1/9 tại thị trường châu Á, vào lúc 15 giờ 23 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 31 xu Mỹ, tương đương 0,46%, lên 67,79 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 32 xu Mỹ, tương đương 0,5%, xuống 64,33 USD/thùng. Giao dịch dự kiến trầm lắng do thị trường Mỹ nghỉ lễ.



Trong tháng 8/2025, cả dầu Brent và WTI đều ghi nhận tháng giảm giá đầu tiên trong 4 tháng, mất hơn 6% do nguồn cung từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, gia tăng.



Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: “Giá dầu giảm trong tháng Tám và bước sang tháng Chín vẫn chưa có xu hướng rõ ràng, khi nỗi lo dư cung trong quý 4 năm 2025 được cân bằng bởi những căng thẳng địa chính trị.”



Giới đầu tư đang dõi theo Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân (Trung Quốc), với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Bên cạnh đó, thị trường cũng chờ cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 7/9 tới.



Nguồn cung dầu từ Nga tiếp tục là tâm điểm của thị trường, khi lượng xuất khẩu hàng tuần từ các cảng của Nga giảm còn 2,72 triệu thùng/ngày - mức thấp nhất trong bốn tuần. Trong những tuần gần đây, căng thẳng giữa Nga và Ukraine có xu hướng leo thang, làm gián đoạn xuất khẩu dầu của Nga.



Theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của Mỹ đạt kỷ lục cao mới trong tháng 6/2025, tăng 133.000 thùng/ngày, lên 13,58 triệu thùng/ngày.



Báo cáo về thị trường lao động Mỹ (dự kiến sẽ được công bố trong tuần này) sẽ là chỉ dấu quan trọng về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất thế giới, kiểm chứng niềm tin của giới đầu tư rằng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất - yếu tố đang hỗ trợ giá dầu mỏ.

Trong khi đó, đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tuần vào ngày 1/9, khiến dầu trở nên rẻ hơn đối với người mua đang nắm giữ các đồng tiền khác./.



