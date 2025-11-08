Các nhà giao dịch nhận định thị trường dầu mỏ thế giới có thể sẽ dư cung vào năm 2026, do sản lượng dầu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, gia tăng và nhu cầu dầu thế giới sụt giảm.

Phát biểu Triển lãm và Hội nghị Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi năm 2025 (ADIPEC 2025) vừa diễn tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Marco Dunand, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập công ty kinh doanh hàng hóa Mercuria có trụ sở tại Thụy Sĩ, nói rằng: "Chúng tôi dự báo thị trường dầu mỏ thế giới có khả năng dư cung tới 2 triệu thùng/ngày, một con số khá lớn. Tình trạng dư cung đang hình thành chậm và có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường trong vài tháng tới."

Phát biểu của ông Dunand được đưa ra sau khi OPEC+ tuần trước đã nhất trí tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12/2025, giữa lúc các yếu tố cơ bản của thị trường đang khá tích cực. Tuy nhiên, OPEC+ cũng đã quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1/2026 do yếu tố mùa vụ.

Tháng trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng mức dự báo nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2025 và 2026, trong bối cảnh sản lượng dầu của OPEC+ gia tăng.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng công bố hồi tháng 10/2025, IEA dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng 3 triệu thùng/ngày, lên 106,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, và tăng 2,4 triệu thùng/ngày vào năm tới.

Thị trường dầu mỏ vẫn biến động mạnh trong năm 2025 do căng thẳng địa chính trị, các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ đối với Nga. Quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng ảnh hưởng đến thị trường dầu toàn cầu.

Ông Torbjorn Tornqvist, Giám đốc điều hành của công ty giao dịch hàng hóa Gunvor Group, cho rằng các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga đang ngăn chặn tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu.

Ông Tornqvist nói thêm: "Thông qua các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU, một lượng dầu khổng lồ đã bị mắc kẹt. Đây là điều chưa từng có tiền lệ với quy mô lớn như vậy. Do đó, nếu tất cả các lệnh trừng phạt được gỡ bỏ, thị trường rõ ràng sẽ dư cung."

Vào tháng 10/2025, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt toàn diện đối với hai công ty dầu mỏ của Nga, bao gồm Lukoil và Rosneft, khiến giá dầu tăng 5% sau quyết định này.

Ông Tornqvist nhận xét thị trường dầu thế giới đã trở nên "ổn định hơn nhiều" và "biến động rất thấp," sau những gián đoạn trong một năm qua, giữa lúc chịu tác động tiêu cực từ căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế.

Theo đánh giá của ông Tornqvist, mức tiêu thụ dầu của thế giới sẽ không sụt giảm trong thập kỷ tới và ngành dầu mỏ vẫn sẽ phát triển trong 10 năm tới./.

