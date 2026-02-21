Thị trường ngày mùng 5 Tết: Không để phát sinh điểm nóng giá cả

Bước sang mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành gần như bình thường trở lại.

Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Diễn biến này nối tiếp nhịp thị trường những ngày cao điểm trước Tết. Từ 27-29 tháng Chạp, lượng khách tại các siêu thị tăng 30-50% so với ngày thường, tập trung vào thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, đồ uống và hoa tươi.

Một số mặt hàng thịt, thủy sản, rau củ tăng nhẹ 5-10% theo quy luật mùa vụ, song nguồn cung được bổ sung liên tục nên không tạo áp lực lên giá chung.

Đến 29 tháng Chạp, sức mua hạ nhiệt nhanh khi phần lớn nhu cầu tích trữ đã hoàn tất. Nhiều điểm bán hoa, cây cảnh chủ động giảm giá 20-50% để giải phóng hàng; giá thực phẩm nhìn chung đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Từ mùng 1-3, thị trường trầm lắng, chủ yếu phục vụ nhu cầu phát sinh tại cửa hàng tiện lợi và các điểm bán nhỏ lẻ.

Tiểu thương chuẩn bị nguồn cung thực phẩm phục vụ thị trường sau Tết Bính Ngọ, ở Chợ đầu mối Nam Hà Nội, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Nhịp giao dịch tăng trở lại từ mùng 4 và rõ nét hơn trong ngày mùng 5, khi người dân bắt đầu quay lại thành phố chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Các hệ thống phân phối lớn vận hành thông suốt, triển khai nhiều chương trình khuyến mại đầu xuân.

Một số mặt hàng phục vụ cúng lễ, hóa vàng như rau xanh, trái cây, hoa tươi có tăng nhẹ so với ngày thường, nhưng vẫn trong biên độ quen thuộc của dịp Tết, không xuất hiện hiện tượng gom hàng hay đẩy giá.

Tổng thể từ cao điểm 27 tháng Chạp đến hết mùng 5, thị trường duy trì trạng thái cân bằng, không xảy ra đứt gãy nguồn cung hay cơn sốt giá cục bộ. Sự ổn định này đến từ công tác chuẩn bị được triển khai sớm và đồng bộ tại các địa phương.

Lượng hàng dự trữ phục vụ Tết tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường; nhiều doanh nghiệp chủ động nâng dự trữ nhóm thiết yếu lên 20-40% để phòng ngừa thiếu hụt.

Hàng hóa được phân bổ rộng khắp từ đô thị đến khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa thông qua các chương trình bình ổn và bán hàng lưu động. Doanh nghiệp tham gia cam kết giữ giá trước, trong và sau Tết, nhiều mặt hàng thấp hơn thị trường 5-10%.

Phân loại sản phẩm thịt lợn phục vụ thị trường ở Nhà máy của Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh (Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cùng với bảo đảm nguồn hàng, việc điều hành và kiểm tra thị trường được duy trì xuyên suốt. Các đoàn công tác làm việc trực tiếp với địa phương để rà soát phương án cung ứng, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Trong cao điểm Tết, lực lượng chức năng kiểm tra 28 vụ, xử lý 20 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt và thu nộp hơn 1,057 tỷ đồng; không ghi nhận vụ việc nổi cộm quy mô lớn.

Đối với xăng dầu, tổng nguồn cung năm 2026 được phân giao gần 31,8 triệu m3/tấn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong mọi tình huống.

Các nhà máy lọc dầu vận hành ổn định, hệ thống phân phối duy trì hoạt động liên tục trong suốt kỳ nghỉ; không phát hiện cửa hàng ngừng bán trái quy định, giá bán lẻ thực hiện đúng kỳ điều hành ngày 12-20/2.

Bộ Công Thương dự kiến từ mùng 6 trở đi, khi hoạt động sản xuất-kinh doanh trở lại quỹ đạo, sức mua có thể tăng thêm theo nhu cầu sinh hoạt thường nhật.

Với nguồn hàng đã được chuẩn bị đầy đủ và cơ chế điều hành linh hoạt, thị trường được kỳ vọng tiếp tục duy trì thế cân bằng, tạo nền tảng ổn định cho những tuần đầu năm mới./.

