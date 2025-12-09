Thị trường nguyên liệu thế giới: Quặng sắt giảm giá tuần thứ hai liên tiếp

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới mở cửa tuần mới trong sắc đỏ khi lực bán lan rộng nhiều nhóm hàng. Kết phiên, chỉ số MXV-Index giảm gần 1,4% còn 2.369 điểm.

Ở nhóm kim loại, giá quặng sắt giảm phiên thứ hai liên tiếp xuống 106 USD/tấn, trong khi trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá dầu cọ Malaysia cũng hạ gần 1,5%.

Không nằm ngoài xu hướng giảm chung của thị trường, nhóm kim loại phiên hôm qua tiếp tục chịu áp lực bán khi giá quặng sắt giảm thêm 1% xuống 106,05 USD/tấn - phiên suy yếu thứ hai liên tiếp.

Đà giảm này diễn ra ngay sau khi giá từng chạm mức cao nhất hơn một tháng vào tuần trước. Điều này cho thấy nhịp tăng trước đó chủ yếu mang tính ngắn hạn và nhanh chóng bị xóa bỏ khi các tín hiệu cung - cầu kém tích cực.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung đang hạ nhiệt là yếu tố chính kéo giá quặng sắt đi xuống. Lô hàng 200.000 tấn quặng chất lượng cao đầu tiên từ mỏ Simandou (Guinea) dự kiến cập cảng Chiết Giang vào giữa tháng 1 năm tới, cùng triển vọng dự án có thể bổ sung tới 120 triệu tấn/năm khi vận hành toàn bộ, giúp thị trường kỳ vọng nguồn cung sẽ dồi dào hơn. Trong bối cảnh đó, hoạt động chốt lời sau đợt tăng tuần trước càng khiến giá chịu thêm sức ép.

Bên cạnh đó, nhu cầu tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới vẫn chưa cải thiện. Tồn kho quặng tại các cảng tăng lên 142,4 triệu tấn, phản ánh nhịp tiêu thụ chậm lại của các nhà máy thép.

Sản lượng thép thô tháng 10 giảm 12% so với cùng kỳ, gang thỏi giảm gần 7%, trong khi chỉ số PMI ngành thép tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 50 điểm cho thấy sản xuất thu hẹp.

Khi thị trường bước vào giai đoạn tiêu thụ thấp điểm cuối năm, triển vọng cầu phục hồi trong ngắn hạn càng hạn chế.

Đầu ra xuất khẩu cũng yếu ớt khi lượng thép thành phẩm Trung Quốc trong tháng 10 giảm 6,5% so với tháng trước và giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh nhiều quốc gia áp thêm rào cản thương mại.

Điều này khiến ngành thép Trung Quốc khó bù đắp cho nhu cầu nội địa suy giảm.

Sự kết hợp của nguồn cung nới lỏng, tồn kho tăng và nhu cầu hạ nguồn yếu kéo dài đang tạo sức ép kép lên thị trường quặng sắt khiến giá có thể sẽ tiếp tục chịu rủi ro điều chỉnh trong thời gian tới.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận lực bán chiếm ưu thế với 6 trên 9 mặt hàng đồng loạt suy yếu. Trong đó, giá dầu cọ Malaysia hợp đồng tháng 1 đã đánh mất tới gần 1,5%, xuống mức 991,2 USD/tấn.

MXV nhận định, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ lo ngại nguồn cung dư thừa khi cả sản lượng và tồn kho tại Malaysia đều tăng mạnh.

Theo số liệu từ Hiệp hội Dầu cọ Malaysia (MPOA), sản lượng dầu cọ của nước này trong giai đoạn từ ngày 1-20/11 ước tính đã tăng 3,24% so với tháng trước, trái ngược với quy luật mùa vụ khi sản lượng thường suy giảm vào tháng 11 do bước vào mùa mưa.

Sự gia tăng bất ngờ của nguồn cung, trong bối cảnh xuất khẩu chững lại, đã đẩy tồn kho lên mức đáng lo ngại khi lượng dầu cọ dự trữ trong tháng 10 lên tới 2,46 triệu tấn, cao kỷ lục so với cùng kỳ nhiều năm.

Dữ liệu từ SunSirs cũng cho thấy, trong 20 ngày đầu tháng 11, xuất khẩu dầu cọ của Malaysia đã giảm mạnh từ 14,1% đến 20,5% so với tháng trước.

Với đà suy yếu này, tồn kho được dự báo tiếp tục phình to trong tháng 11, có thể lên mức 2,60–2,70 triệu tấn, tạo áp lực lớn lên giá khi nguồn cung tăng nhưng đầu ra bị thu hẹp.

Tại Trung Quốc, nhu cầu nhập khẩu đối với dầu cọ suy yếu đang hạn chế khả năng phục hồi của thị trường này. SunSirs ghi nhận hoạt động mua hàng cho kỳ hạn giao tháng 12 vẫn ở mức rất thấp, chủ yếu do biên lợi nhuận nhập khẩu không hấp dẫn, khiến các doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc duy trì tâm lý thận trọng.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ nổi lên như điểm tựa quan trọng cho giá dầu cọ. Quốc gia này đã cắt giảm mạnh nhập khẩu các loại dầu thực vật khác do giá cao, khi lượng dầu đậu nành nhập khẩu giảm 12% xuống 400.000 tấn, dầu hướng dương giảm 44% xuống đáy hai năm là 145.000 tấn.

Tuy nhiên, nhập khẩu dầu cọ trong tháng 11 lại tăng lên 630.000 tấn, cao hơn 4,6% so với tháng 10 nhờ lợi thế cạnh tranh về giá.

Ngoài ra, ở phía nguồn cung từ Indonesia, thị trường nhận được tín hiệu trấn an trước lo ngại về thiên tai.

Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (GAPKI) khẳng định đợt lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại đảo Sumatra vừa qua không gây tác động đáng kể đến sản lượng dầu cọ quốc gia trong năm 2025.

Chủ tịch GAPKI Eddy Martono cho biết đến nay mới chỉ có một doanh nghiệp tại Aceh Tamiang phải tạm dừng sản xuất để sửa chữa bể chứa, trong khi các khu vực trọng điểm như Tây Sumatra và Bắc Sumatra chưa ghi nhận gián đoạn tại đồn điền, dù hạ tầng giao thông tới cảng Aceh vẫn đang được khắc phục.

Thông tin này góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới.

Thị trường kim loại bất ngờ tăng, giá bạc cao nhất trong lịch sử Lượng bạc lưu kho tại London đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về khả năng thiếu thanh khoản thực sự trên thị trường vật chất.