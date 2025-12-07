Thị trường nhà ở tại nhiều tỉnh, thành phía Nam tăng tốc nhờ hạ tầng mới

Cuối năm 2025, thị trường nhà ở phía Nam ghi nhận đà phục hồi rõ nét nhờ kinh tế vĩ mô ổn định và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy. Nguồn cung mới tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tăng mạnh, tập trung ở phân khúc căn hộ cao cấp và nhà liền thổ, trong khi nhu cầu mua để ở tiếp tục chiếm ưu thế.

Các chuyên gia dự báo năm 2026, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven, ưu tiên dự án gắn với giao thông công cộng và tiêu chuẩn xanh sẽ chi phối dòng sản phẩm và chiến lược phát triển của chủ đầu tư.

Hạ tầng mới tạo lực bật cho thị trường nhà ở

Tại Diễn đàn Bất động sản Nhà ở "Kết nối hiện tại, Kiến tạo tương lai" vừa diễn ra, CBRE Việt Nam cho biết triển vọng thị trường nhà ở phía Nam trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo được củng cố bởi nền tảng ổn định của kinh tế vĩ mô, mục tiêu tăng trưởng GDP vùng đạt 8% và sự cộng hưởng từ các dự án hạ tầng chiến lược.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, bối cảnh lãi suất ổn định đã hỗ trợ tích cực cho nhu cầu thực lẫn đầu tư, dù thị trường vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ nguồn hàng mới.

Điểm nhấn lớn nhất đến từ hệ thống hạ tầng: Vành đai 3, Vành đai 4, sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức-Long Thành, cùng mạng lưới metro ở Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng.

Các dự án này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương, mà còn tạo lực đỡ cho các đô thị vệ tinh đang phát triển mạnh mẽ.

Trong năm 2025, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) kỳ vọng có khoảng 12.000 sản phẩm nhà ở mới, gồm 7.600 căn hộ và 4.400 căn nhà liền thổ.

Riêng phân khúc căn hộ, nguồn cung từ cao cấp đến hạng sang tăng mạnh, chiếm 90% lượt mở bán mới; giá bán trung bình Quý 4/2025 dự báo tăng thêm 18% so với năm trước.

Bất động sản nhà ở khu vực Bình Dương cũ. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tại khu vực Bình Dương (cũ), nguồn cung dự kiến hơn 15.800 căn, chủ yếu là căn hộ; Đồng Nai (cũ) có khoảng 9.400 căn, trong đó 75% là nhà liền thổ; Long An (cũ) khoảng 1.300 căn và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) hơn 800 căn nhà liền thổ.

Tính chung 5 tỉnh thành trọng điểm phía Nam, nguồn cung mới có thể vượt 39.300 căn, gấp đôi giai đoạn 2023-2024.

Các chuyên gia nhận định việc hình thành các trục vành đai và cao tốc mới đang tái cấu trúc không gian đô thị. Thị trường nhà ở phía Nam sẽ phân hóa theo hướng: Thành phố Hồ Chí Minh tập trung các dự án cao cấp - hạng sang, còn các tỉnh vệ tinh phát triển mạnh nhà liền thổ, khu đô thị sinh thái và các dự án gắn với hệ thống giao thông công cộng.

Xu hướng "đảo chiều nhu cầu" người dân dịch chuyển ra vùng ven để sở hữu không gian sống rộng hơn sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi thời gian đi lại được rút ngắn còn 30-45 phút nhờ hạ tầng mới.

Theo đại diện một doanh nghiệp phát triển dự án tại tỉnh Đồng Nai, nhà đầu tư đang thận trọng hơn, chuyển hướng từ lướt sóng sang tìm kiếm sản phẩm có giá trị sử dụng dài hạn.

Những khu vực gần các điểm hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng, như các trạm metro tương lai, nút giao Vành đai 3, hoặc trục kết nối Long Thành… đang là tâm điểm đầu tư. Người mua hiện tập trung chất lượng tiện ích, tiêu chuẩn xanh và tỷ lệ lấp đầy thay vì chỉ ‘săn’ giá rẻ như trước.

Xu hướng xanh và TOD định hình nhu cầu an cư

Nếu hạ tầng đóng vai trò tạo trục phát triển, thì xu hướng sống xanh-thông minh-kết nối là yếu tố duy trì sức hấp dẫn lâu dài cho thị trường nhà ở phía Nam.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Nhà ở CBRE Việt Nam, nhận định hai xu hướng mới đang định hình thị trường: bất động sản TOD (Transit-Oriented Development, phát triển đô thị dựa trên giao thông công cộng) và bất động sản xanh.

"TOD sẽ trở thành trục xương sống phát triển đô thị. Các dự án bám theo metro, BRT hoặc trục đường xanh, sinh thái sẽ có tỷ lệ hấp thụ cao hơn nhờ tối ưu thời gian di chuyển và tiện ích đồng bộ. Cùng lúc, tiêu chí xanh ngày càng trở thành quyết định của người mua, đặc biệt ở nhóm khách trẻ," ông Kiệt nhấn mạnh.

(Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khảo sát của CBRE cho thấy các dự án mới ở Thành phố Hồ Chí Minh Quý 4/2025 có giá bán trung bình khoảng 90 triệu đồng/m², song vẫn ghi nhận mức đặt mua tốt, nhất là phân khúc cao cấp-hạng sang.

Ở thị trường tỉnh, giá trung bình thấp hơn 30-50% so với Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với nhu cầu mua để ở của gia đình trẻ.

Chị Lê Thị Thùy Trang (phường Cầu Kiệu), đang tìm mua căn hộ tại phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), cho biết: "Chúng tôi ưu tiên dự án gần metro và có nhiều tiện ích xanh cho trẻ nhỏ. Giá có cao hơn nhưng bù lại tiện nghi và môi trường sống tốt hơn rất nhiều."

Tại khu vực Đồng Nai và Bình Dương cũ, nhiều khu đô thị mới tích hợp công viên, đường chạy bộ, trường học và trung tâm thương mại. Loại hình nhà ở liền thổ tiếp tục được ưa chuộng nhờ không gian rộng, phù hợp gia đình đa thế hệ.

CBRE Việt Nam dự báo năm 2026, toàn thị trường phía Nam có thể đón 50.000 sản phẩm nhà ở mới. Sự đa dạng về vị trí, phân khúc và chất lượng sản phẩm đã tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, buộc các chủ đầu tư nâng chuẩn thiết kế, dịch vụ, tiện ích.

Theo các chuyên gia kinh tế, áp lực cạnh tranh là tín hiệu tích cực, người mua được hưởng lợi khi dự án minh bạch hơn, tiện ích đầy đủ hơn và chủ đầu tư cải thiện chất lượng vận hành. Sự cạnh tranh này cũng góp phần giữ nhịp tăng giá ổn định thay vì tăng đột biến.

Một số nhà phát triển nước ngoài đã khảo sát thị trường Long An, Bình Dương, Thủ Đức và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) để tìm cơ hội đầu tư mới.

Theo đại diện CBRE, lợi thế quỹ đất lớn, kết nối thuận tiện và giá bán cạnh tranh là những yếu tố khiến các tập đoàn Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản tiếp tục quan tâm khu vực phía Nam./.

Quy hoạch và hạ tầng - chìa khóa cân bằng thị trường nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh Các chuyên gia nhận định quy hoạch hợp lý, phát triển hạ tầng đồng bộ và chính sách tài chính phù hợp sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh cân bằng cung-cầu, kiểm soát giá nhà và giãn dân hiệu quả.