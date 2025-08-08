Thị trường nông sản đồng loạt tăng giá

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh tiếp tục lan tỏa trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch 7/8. Lực mua chiếm ưu thế tạo đà cho chỉ số MXV-Index phục hồi thêm gần 0,3% lên 2.163 điểm. Diễn biến tương phản trên thị trường nông sản và năng lượng.

Trong khi nhóm nông sản chứng kiến 6/7 mặt hàng đồng loạt tăng giá thì toàn bộ 5 mặt hàng năng lượng đi ngược chiều thị trường, chìm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/8, nhóm nông sản chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ khi 6 trên 7 mặt hàng đều tăng giá. Trong đó, ngô bật tăng trở lại sau chuỗi dài giảm giá sâu, rơi về tận đáy của một năm qua. Kết phiên, giá ngô tăng 1,25% lên 151.37 USD/tấn.

Giá ngô thế giới bật tăng trở lại khi thị trường đón nhận loạt số liệu tích cực từ báo cáo xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), phần nào xoa dịu tâm lý bi quan về triển vọng dư cung trong mùa vụ năm nay.

Cụ thể, doanh số bán ngô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 31/7 đạt tổng cộng 3,33 triệu tấn, trong đó ngô vụ mới chiếm tới 3,16 triệu tấn và ngô vụ cũ là 170.400 tấn. Con số này vượt xa kỳ vọng thị trường, vốn chỉ dự đoán trong khoảng 1,4-2,9 triệu tấn.

Đây là mức cao hiếm thấy trong mùa thu hoạch - thời điểm thường chứng kiến nhu cầu chững lại.

Song song đó, báo cáo xuất khẩu đơn hàng lớn hàng ngày của USDA cũng xác nhận các đơn hàng trong niên vụ 2025-2026 trong ngày hôm qua, gồm 105.000 tấn bán cho Guatemala và 106.680 tấn bán cho Mexico, cho thấy nhu cầu ổn định từ các đối tác truyền thống tại khu vực Trung Mỹ.

Trong khi đó, tại Brazil - quốc gia cạnh tranh trực tiếp với Mỹ, xuất khẩu ngô trong tháng 7 đạt 2,43 triệu tấn, cao hơn đáng kể so với tháng 6. Tuy nhiên, tốc độ xuất khẩu bị ảnh hưởng do đậu tương vẫn đang chiếm phần lớn công suất logistics và vụ ngô safrinha năm nay thu hoạch chậm hơn thường lệ. Giá ngô được hỗ trợ thêm bởi đồng USD suy yếu, góp phần làm tăng sức cạnh tranh của nông sản Mỹ trên thị trường thế giới.

“Giá giảm gần đây đang thúc đẩy nhu cầu mua vào rõ rệt,” ông Doug Bergman từ RCM Alternatives nhận định. “Doanh số bán ngô và lúa mì đã tăng mạnh khi người mua tranh thủ mức giá hấp dẫn.”

Thị trường châu Âu lại đang đối mặt nguy cơ sụt giảm sản lượng, qua đó góp phần hỗ trợ giá. Công ty dữ liệu hàng hóa Expana mới đây đã hạ dự báo sản lượng ngô EU xuống còn 55,9 triệu tấn, thấp hơn 1,5 triệu tấn so với ước tính trước và thấp hơn khoảng 5% so với niên vụ trước.

Đây có thể là mức sản lượng thấp thứ hai trong vòng 17 năm qua. Nguyên nhân chính đến từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Đông Nam Âu, với nắng nóng và hạn kéo dài ảnh hưởng đến ngô và các cây trồng mùa hè khác như hướng dương.

Việc giá ngô phục hồi sau chuỗi phiên giảm mạnh cho thấy thị trường vẫn nhạy cảm với tín hiệu về nhu cầu, bất chấp nguồn cung toàn cầu tiếp tục dồi dào. Trong ngắn hạn, nếu xuất khẩu của Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng và thời tiết bất lợi tại EU lan rộng, giá ngô nhiều khả năng sẽ giữ được nhịp hồi phục.

Tuy nhiên, áp lực từ sản lượng lớn tại Mỹ và Brazil vẫn là yếu tố khiến thị trường chưa thể kỳ vọng một xu hướng tăng dài hạn.

Theo ghi nhận của MXV, trong phiên giao dịch hôm qua, nhóm năng lượng đi ngược chiều xu hướng của toàn thị trường. Đóng cửa, giá dầu Brent giảm 0,69% xuống còn 66,43 USD/thùng, trong khi dầu WTI mất 0,73%, về mức 63,88 USD/thùng.

Ghi nhận từ dữ liệu của MXV cho thấy lực bán xuất hiện sau thông tin tích cực từ quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Nga.

Trợ lý Tổng thống Nga - ông Yuri Ushakov tiết lộ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian tới, mở ra kỳ vọng các biện pháp trừng phạt đối với dầu thô Nga có thể được gỡ bỏ nếu xung đột tại Ukraine tiến triển theo hướng hòa giải.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump vẫn giữ lập trường cứng rắn. Dù kết quả cuộc gặp thế nào, Mỹ vẫn có thể triển khai các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia tiếp tục mua dầu từ Nga, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Đặc biệt, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ áp mức thuế bổ sung 25% lên hàng hóa từ Ấn Độ, do nước này vẫn duy trì nhập khẩu dầu từ Nga.

Washington cũng đang xem xét động thái tương tự với Trung Quốc.Dẫu vậy, khả năng Trung Quốc và Ấn Độ - hai nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới từ bỏ nguồn cung giá rẻ từ Nga được đánh giá là khó xảy ra. Cả hai nước đều phản đối gay gắt lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời đang nối lại quan hệ ngoại giao. Điển hình là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên trong 7 năm qua của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ngoài yếu tố địa chính trị, hai yếu tố khác cũng tác động mạnh đến giá dầu là kế hoạch tăng sản lượng từ OPEC+ trong tháng 9 và các báo cáo cung - cầu tại Mỹ.

Việc OPEC+ liên tục đẩy mạnh sản lượng đang gây áp lực giảm giá, trong khi đó, báo cáo từ API và EIA ghi nhận lượng tồn kho dầu thô thương mại tại Mỹ tiếp tục giảm, qua đó củng cố kỳ vọng về nhu cầu năng lượng phục hồi tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ở chiều ngược lại, một điểm sáng hỗ trợ giá dầu là tín hiệu tích cực từ Trung Quốc. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan nước này cho thấy lượng dầu nhập khẩu trong tháng 7 tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu ổn định từ các nhà máy lọc dầu nội địa.

Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc cũng phục hồi đáng kể trong tháng qua, góp phần củng cố triển vọng tiêu thụ năng lượng trong khu vực./.

