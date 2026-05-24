Thị trường xe điện châu Âu giảm tốc, Nissan thu hẹp đầu tư tại Anh

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Nissan Motor đã hủy kế hoạch sản xuất các bộ phận truyền động cho xe điện tại Anh, qua đó thu hẹp quy mô đầu tư, sau khi ghi nhận doanh số kém khả quan của các dòng xe điện chủ lực tại thị trường châu Âu.

Hãng xe Nhật Bản này cho biết Jatco, một công ty con của Nissan, sẽ rút khỏi dự án xây dựng nhà máy tại Sunderland. Nhà máy này vốn được lên kế hoạch để sản xuất trục chuyển động điện-một bộ phận cốt lõi của xe điện, tích hợp cả động cơ, bộ biến tần và hộp số.

Dự án này từng được công bố vào năm 2025 và dự kiến hoàn thành trong năm nay với công suất hằng năm đạt 340.000 sản phẩm. Tuy nhiên, kế hoạch với mức đầu tư ban đầu ước tính khoảng 9 tỷ yen (tương đương 56 triệu USD) này đã bị gác lại sau khoảng một năm triển khai.

Hiện tại, Nissan đang sản xuất dòng xe điện cỡ nhỏ Leaf tại nhà máy Sunderland, đồng thời lên kế hoạch bắt đầu sản xuất phiên bản chạy điện mới của dòng xe SUV crossover cỡ nhỏ Juke cho thị trường châu Âu tại đây từ năm 2027.

Nissan từng khẳng định hãng có ý định mua trục chuyển động điện của Jatco để phục vụ cho các dòng xe điện được sản xuất tại châu Âu, nhưng không tiết lộ cụ thể tên dòng xe sẽ áp dụng. Trước mắt, công ty dự kiến sẽ tiếp tục cung ứng các bộ phận truyền động này từ Nhật Bản sang Anh.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh doanh số bán xe điện của Nissan tại thị trường châu Âu thời gian qua khá ảm đạm. Trong năm tài chính 2025, doanh số của dòng xe Leaf-vốn đang trong giai đoạn chuyển đổi thế hệ mẫu xe-đã lao dốc tới 99% so với năm trước đó và chỉ bán được 87 chiếc. Doanh số của một mẫu xe điện khác là Ariya cũng giảm 44%, xuống còn 11.507 chiếc.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu, thị phần doanh số của Nissan tại thị trường này đã giảm xuống 2,2% vào năm 2025, so với mức 3,9% của 10 năm trước./.

