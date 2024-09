Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm làm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Ngày 12/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 962/QĐ-TTg kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Theo Quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay Trung tướng Nguyễn Văn Long.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 12/9. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ủy ban giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vấn đề đột xuất, phức tạp cần tập trung xử lý liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước; giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chiến lược, đề án quốc gia và các giải pháp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.../.

Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Lê Đình Thọ.