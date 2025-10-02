Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ: Istanbul rung chuyển mạnh vì động đất 5 độ

Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trận động đất có tâm chấn ở Biển Marmara, phía Tây Nam Istanbul, dọc theo một đường đứt gãy từ lâu được coi là mối nguy hiểm đối với thành phố 16 triệu dân này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)
Ngày 2/10, một trận động đất có độ lớn 5 đã làm rung chuyển các tòa nhà ở Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến nhiều người dân phải đổ ra đường.

Cơ quan Ứng phó các tình huống khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết trận động đất có tâm chấn ở Biển Marmara, phía Tây Nam Istanbul, dọc theo một đường đứt gãy từ lâu được coi là mối nguy hiểm đối với thành phố 16 triệu dân này.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên đường đứt gãy địa chất nên thường xuyên xảy ra động đất. Hồi tháng 8 vừa qua, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra tại Sindirgi, tỉnh Balikesir, khiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trước đó, năm 2023, trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra rạng sáng 6/2/2023 và các dư chấn của nó đã làm rung chuyển 11 tỉnh ở miền Nam và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ cùng với một số vùng phía Bắc Syria, khiến hơn 53.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 6.000 ở Syria thiệt mạng. Trận động đất đã khiến gần hai triệu người mất nhà cửa./.

