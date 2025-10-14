Thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza đã được ký ở Ai Cập

Ngày 13/10, lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza - vốn đạt được gần đây giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine, đã được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập.

Các nhà trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lễ ký được tổ chức trong một hội nghị thượng đỉnh được đồng chủ trì bởi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Donald Trump, quy tụ hơn 20 quốc gia cùng các tổ chức khu vực và quốc tế.

Lệnh ngừng bắn Israel-Hamas có hiệu lực từ hôm 10/10, sau hơn 2 năm Israel tiến hành các chiến dịch tấn công đã tàn phá Dải Gaza và gây ra nạn đói.

Phát biểu trước báo giới ngày 13/10 tại Sharm El-Sheikh khi gặp ông al-Sisi, Tổng thống Trump đã ca ngợi người đồng cấp Ai Cập, cho rằng ông al-Sisi đóng vai trò quan trọng trong đàm phán với Hamas.

Phát biểu với báo giới khi 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại Sharm El-Sheikh, Tổng thống Trump nói ông Sisi "đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề Hamas.

Thực tế, vị tướng đang ngồi đây có vai trò rất quan trọng vì Hamas tôn trọng đất nước này, và họ tôn trọng giới lãnh đạo Ai Cập. Do đó, ông ấy đóng vai trò rất quan trọng, tôi đánh giá rất cao điều đó"./.

Hy vọng cho hòa bình và ổn định lâu dài trên Dải Gaza Các nước Arab hy vọng Israel sẽ “tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận và rút hoàn toàn lực lượng khỏi Dải Gaza,” điều kiện thiết yếu để đạt được một nền hòa bình thực sự và lâu dài.