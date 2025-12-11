Thời tiết ngày 11/12: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 11/12, khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 80mm.

Ngày và đêm 11/12, khu vực thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to hơn 60mm.

Sáng sớm 11/12, ở khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/12 đến 3 giờ ngày 11/12 có nơi trên 70mm như các trạm: Vĩnh Trung (thành phố Cần Thơ) 138,4mm, Hòa An (thành phố Cần Thơ) 136,2mm, Điền Hải (Cà Mau) 78mm...

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 11/12, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng ven biển từ Quảng Trị-Cà Mau, từ Cà Mau-An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo ngày và đêm 12/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 11/12 như sau:

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; sáng và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Vùng Cao nguyên Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

- Sáng có mưa rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng miền Tây có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C./.

