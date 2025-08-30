Thời tiết ngày 30/8: Nhiều khu vực có mưa dông, từ Thanh Hóa-Huế mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,7 độ Bắc-109,2 độ Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Tâm áp thấp nhiệt đới cách Bắc Quảng Trị 290km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 20 km/h.

Dự báo, ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão ở vị trí 18 độ Bắc-106,9 độ Đông; ngay trên vùng biển Quảng Trị đến thành phố Huế; cường độ gió cấp 8, giật cấp 10 ở vị trí 14,5-20 độ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Đông.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) rủi ro cấp 3.

Ngày 31/8 Tây, áp thấp nhiệt đới di chuyển khoảng 20 km/h đi vào đất liền và suy yếu dần, sau suy yếu thành vùng áp thấp tại vị trí 18,2 Bắc-104,3 độ Đông, trên khu vực Trung Lào; cường độ dưới cấp 6 ở vị trí 16-20 độ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110 độ Đông. Cường độ cấp 3 tại vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ).

Trên biển, phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa): gió mạnh cấp 6–7; sóng cao 2-4,5m, biển động mạnh. Vùng biển Thanh Hóa-thành phố Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có mưa dông mạnh: gió mạnh dần lên cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, gần tâm bão cao 3-5m; biển động mạnh. Ven biển Nghệ An-thành phố Huế nước dâng cao 0,2-0,4m.

Cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, từ trưa 30/8, ven biển Nghệ An-Quảng Trị: gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị: gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Có thể xuất hiện mưa dông mạnh, lốc xoáy trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp. Mưa lớn.

Sáng 30/8 đến hết ngày 31/8, Thanh Hóa-Huế mưa to đến rất to (150-300mm, cục bộ trên 500mm).

Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (70-150mm, có nơi trên 300mm).

Ngày và đêm 30/8, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần; sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m.

Khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), gióTây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần; sóng cao 2-4m.

Từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng 2-4m.

Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần; sóng 2-4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 30/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo (ngày và đêm 31/8): Vùng biển từ Khánh Hòa đến Tp. Hồ Chí Minh, vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động. Đêm gió giảm dần.

Cùng đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng.

Đêm 29 và sáng sớm 30/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ sáng ngày 30/8 đến ngày 31/8: Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Ngày 30/8, khu vực thành phố Đà Nẵng có mưa to; tổng lượng mưa phổ biến: 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ ngày 30-31/8, Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến: 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to: trên 400mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn trên 150mm/3h.

Ngoài ra, ngày và đêm 30/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Phía Đông của khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo cường suất mưa lớn trên 70 mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 31/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 30/8, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với mưa lớn, dông mạnh và gió giật nguy hiểm, đặc biệt tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa-Huế.

Dự báo cụ thể thời tiết các khu vực trong ngày và đêm 30/8

Khu vực Hà Nội

- Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

- Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực trung du và đồng bằng từ chiều trở đi nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế

- Nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An-Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ

- Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh:

- Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng thời tiết xấu cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là tại các vùng núi và ven biển./.

