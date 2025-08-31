Thời tiết ngày 31/8: Các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm qua và sáng sớm nay (31/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/8 đến 3h ngày 31/8 có nơi trên 70mm, một số điểm đáng chú ý: Thuyền Quan (Hưng Yên): 150,2mm; Cổ Ngựa (Hải Phòng): 78,4mm; Đồng Văn 1 (Nghệ An): 177,6mm; Đậu Liêu (Hà Tĩnh): 125,2mm.

Dự báo ngày và đêm 31/8, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều và tối 31/8, ở khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/9, thời tiết tại các khu vực trên cả nước phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió Đông Nam cấp 2-3; phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Hiện, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết trên biển trong ngày và đêm 31/8 được dự báo: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao từ 1,0-2,0m.

Vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa): có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 1,5-2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn./.

