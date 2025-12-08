Thông cáo báo chí số 37, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 8/12/2025, ngày làm việc thứ 37, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng: (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung:

Nội dung 1: (1) Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

(2) Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 04 nội dung: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô; về bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

(3) Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về 05 nội dung: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô; việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; về bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; về việc bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025.

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trương Trọng Nghĩa phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại phiên thảo luận có 18 lượt đại biểu phát biểu; có 01 đại biểu tranh luận; đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với nhiều nội dung của 03 dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung sau:

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô: Các đại biểu tập trung thảo luận về: phạm vi điều chỉnh; thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; khởi công công trình; chính sách về quy hoạch, kiến trúc; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; cơ chế huy động vốn thực hiện dự án; biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn xã hội; biện pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị; điều khoản thi hành.

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh: Các đại biểu tập trung thảo luận về: cơ chế phát triển đô thị theo mô hình TOD; cơ chế TOD và thanh toán hợp đồng BT bằng quỹ đất; thu hồi đất, chuẩn bị thu hồi đất và cơ chế lập quy hoạch chung; tỷ lệ phân chia nguồn thu từ quỹ đất TOD; danh mục ưu tiên và cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược; phương thức giám sát; hiệu quả thực thi; phân cấp đầu tư, thu hút đầu tư; phân cấp xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở những ngành mũi nhọn; việc phân cấp, phân quyền giữa trung ương và 2 thành phố, giữa các cơ quan và các cấp chính quyền của 2 thành phố;...

Bên cạnh đó, ý kiến một số đại biểu đề nghị rà soát, loại bỏ toàn bộ những quy định làm cho các cơ chế đặc thù không thực hiện được; không liệt kê mà chỉ quy định những nguyên tắc, những tiêu chí và sau đó giao cho Hội đồng nhân dân thành phố tự quyết định; phải đặt những chính sách, những điểm nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng thể phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và cả nước nói chung để đưa ra những chính sách phù hợp; đối với những dự án đường sắt như Bến Thành-Suối Tiên, Tham Lương-Bến Thành-Thủ Thiêm, các công trình khác nếu kết nối được Thành phố Hồ Chí Minh thì cho hưởng cơ chế như Nghị quyết 98/2023/QH15 để giải quyết những điểm vướng, thúc đẩy hơn nữa kết nối vùng và giải quyết những vấn đề về phát triển kinh tế của các địa phương trong khu vực này.

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng: Các đại biểu tập trung thảo luận về: thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD); việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố; rút gọn trình tự, thủ tục quy hoạch;...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

- Nội dung 2: Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Buổi chiều: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung:

- Nội dung 1: Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Tại phiên thảo luận có 12 lượt đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung sau: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc và căn cứ điều chỉnh linh hoạt Quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch tỉnh; đầu tư xây dựng dự án điện lực; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện; phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ; khảo sát dự án điện gió ngoài khơi để lập chủ trương đầu tư; hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh điện gió ngoài khơi; chấp thuận nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi; thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh điện gió ngoài khơi; bảo đảm đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ với dự án điện gió ngoài khơi; cơ chế mua bán điện trực tiếp; cơ chế xử lý dự án đầu tư kinh doanh điện lực chậm tiến độ; dự trữ xăng dầu; điều khoản thi hành.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận tại Hội trường về: (1) Một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt cao tốc trên trục Bắc - Nam; (2) Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: (3) Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; (4) Việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; (5) Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Tại phiên thảo luận có 9 lượt đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với nhiều nội dung của các dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung sau:

- Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Các đại biểu tập trung thảo luận về: tính phù hợp của quy hoạch; quy mô, mục tiêu của dự án; tính khả thi, tiến độ của dự án; dự án đầu tư, vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư; đánh giá tác động đến đời sống người dân tương tự đánh giá môi trường; việc tái định cư, hỗ trợ thích nghi cuộc sống đô thị; áp dụng chính sách đặc biệt; nhu cầu sử dụng đất và chuyển đổi đất trồng lúa; chính sách đặc biệt cho phép di dời di tích lịch sử văn hóa; cơ chế trách nhiệm trong giám sát và phòng ngừa thất thoát, lãng phí; phát huy vai trò giám sát của nhân dân;...

- Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy: Các đại biểu tập trung thảo luận về: ý nghĩa của dự án trên phương diện đối ngoại; quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; tính toán độ dốc máy toa ly cho phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và địa chất thủy văn để tránh gây sạt lở đất khi có mưa bão lớn xảy ra dài ngày như một số nơi đang xảy ra sạt lở; áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác giám sát chất lượng kỹ thuật thi công; có kế hoạch khai thác, quản lý, vận hành hiệu quả khi dự án hoàn thành;...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Ba, ngày 9/12/2025. Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe: (1) 05 Báo cáo và Báo cáo thẩm tra về: công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025; công tác năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác của Tòa án nhân dân năm 2025; công tác thi hành án năm 2025; (2) Báo cáo và Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025; (3) Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025; (4) Báo cáo và Báo cáo thẩm tra về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về: (1) Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025; (2) Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; (3) Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2025.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 đã giao cho Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (lần 2); thảo luận ở Hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; việc điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 đã giao cho Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (lần 2).

Sau đó, Quốc hội họp riêng, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương và phương án xử lý đối với Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam./.

Cơ chế đặc thù cho các thành phố lớn - bước đi kịp thời, chiến lược Việc thiết lập cơ chế đặc thù không chỉ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện hữu mà còn mang ý nghĩa chiến lược để mô hình hóa cách tiếp cận phát triển đô thị mới, hiệu quả hơn, bền vững hơn.