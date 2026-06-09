Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Chiều 9/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 20 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cao Bằng về các nội dung: Việc tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương lớn của Trung ương trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ.

Nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, kịp thời cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với hệ thống chính trị.

Việc Cao Bằng giảm hơn 65% đơn vị hành chính cấp xã, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với quy mô lớn nhưng cơ bản bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc là nỗ lực rất đáng ghi nhận.

Công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình được triển khai chủ động; nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở.

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã có chuyển biến trong tư duy lãnh đạo, điều hành theo hướng cụ thể hóa, lượng hóa trách nhiệm tăng trưởng đến từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm; bước đầu hình thành cách tiếp cận điều hành dựa trên dữ liệu, kịch bản và kết quả đầu ra, đây là hướng đi đúng, cần tiếp tục phát huy.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tương đối toàn diện; bước đầu tạo chuyển biến trong xây dựng chính quyền số, dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số ở cơ sở.

Việc duy trì, phát huy hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng là cách làm có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương miền núi, biên giới.

Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, Cao Bằng đã có nhiều đổi mới trong cụ thể hóa tiêu chí, lượng hóa kết quả công việc, triển khai đánh giá hằng quý; bước đầu khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, hình thức.

Song, bên cạnh kết quả đạt được, qua kiểm tra nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc nhìn nhận và tập trung khắc phục. Trong đó, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi còn lúng túng; năng lực quản trị, điều hành của một bộ phận cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Việc phân định trách nhiệm, phối hợp xử lý công việc có mặt chưa thật sự rõ, chưa thật sự nhịp nhàng. Hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất tại nhiều xã còn thiếu, chưa đồng bộ; việc số hóa hồ sơ, dữ liệu còn chậm.

Về tăng trưởng kinh tế hai con số, Cao Bằng chưa đạt kịch bản đề ra, tăng trưởng GRDP quý I/2026 chỉ đạt 7,5%, thấp hơn 2,5 điểm % so với mục tiêu tăng trưởng năm 2026; các động lực tăng trưởng mới chưa phát huy rõ vai trò dẫn dắt.

Hạ tầng logistics, hạ tầng số, dữ liệu đất đai còn nhiều điểm nghẽn; chưa tổ chức bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp xã, phường. Khu vực doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế; kinh tế số, đổi mới sáng tạo chưa tạo được đột phá rõ nét.

Về công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh; việc gợi ý kiểm điểm còn ít; chất lượng tự phê bình và phê bình ở một số nơi chưa sâu. Công tác theo dõi, kiểm tra việc khắc phục hạn chế sau kiểm điểm chưa thật sự thường xuyên, thiếu cơ chế đánh giá bằng sản phẩm cụ thể.

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan do điều kiện đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt mạnh, nguồn lực còn khó khăn.

Nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là năng lực tổ chức thực hiện chưa đồng đều; có nơi công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt; tính chủ động, khả năng dự báo, phát hiện và xử lý sớm vấn đề phát sinh còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Song hành với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng cũng cần nâng cao chất lượng quản trị, lãnh đạo điều hành, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, dữ liệu đất đai, logistics cửa khẩu và hạ tầng số.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW; xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và phục vụ nhân dân.

Cao Bằng cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; bảo đảm thực chất, khách quan, công tâm, lấy hiệu quả công việc và sản phẩm đầu ra làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Khắc phục triệt để tình trạng đánh giá hình thức, nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”./.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh nghiêm túc, bài bản, đồng bộ.