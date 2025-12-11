Thông tin Fed giảm lãi suất khiến Phố Wall tăng điểm

Chứng khoán Phố Wall tăng điểm và đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày 10/12, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) một lần nữa cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ thị trường lao động đang có dấu hiệu dễ bị tổn thương.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,1% lên 48.057,75 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 6.886,68 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 23.654,16 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London (Vương quốc Anh) tăng 0,1% lên 9.655,02 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) giảm 0,4% xuống 8.022,69 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,1% xuống 24.130,14 điểm.

Dù động thái cắt giảm lãi suất của Fed đã được dự báo trước, nhưng các thị trường đã chịu áp lực trong những ngày gần đây do lo ngại Fed sẽ kèm theo quyết định này một thông điệp "diều hâu," báo hiệu việc tạm dừng nới lỏng chính sách tiền tệ do lạm phát vẫn còn cao.

Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại buổi họp báo, trong đó nhấn mạnh đến thị trường việc làm, đã được giới quan sát đánh giá là một tín hiệu cho thấy Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026.

Theo ông Sam Stovall từ công ty nghiên cứu CFRA Research, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã mang đến một thông điệp tích cực bất ngờ cho thị trường tài chính. Ông giải thích rằng các nhà đầu tư trước đó đã lo ngại ông Powell sẽ có một giọng điệu "diều hâu," tức là rất cứng rắn trong việc chống lạm phát và duy trì lãi suất cao. Tuy nhiên, thực tế là thông điệp của ông lại ôn hòa hơn nhiều so với dự đoán.

Sự thay đổi này được xem là một liều thuốc tinh thần, có khả năng trở thành động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ cho đến cuối năm và khép lại một năm giao dịch với sắc xanh.

Ông Powell mô tả những áp lực trái chiều hiện tại là một thách thức bất thường, khi hai nhiệm vụ kép của Fed về lạm phát và thị trường lao động đang chỉ ra những đường hướng chính sách đối lập nhau. Đợt cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp của Fed diễn ra trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Quyết định cắt giảm 0,25 điểm phần trăm đã đưa lãi suất cơ bản của Fed xuống biên độ 3,5-3,75%, mức thấp nhất trong khoảng ba năm qua, phù hợp với dự đoán của thị trường.

Tuy nhiên, quyết định này cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Fed khi có ba quan chức bỏ phiếu phản đối. Chủ tịch chi nhánh Fed tại Chicago Austan Goolsbee và Chủ tịch chi nhánh Fed tại Kansas City Jeffrey Schmid muốn giữ nguyên lãi suất.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Stephen Miran ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 10/12, chỉ số VN-Index giảm 28,19 (1,61%) xuống 1.718,98 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,66 điểm (0,26%) xuống 256,48 điểm./.

Các thị trường phản ứng trái chiều sau quyết định hạ lãi suất của Fed Thị trường phản ứng trái chiều sau quyết định cắt lãi suất của Fed, dự báo chính sách tiền tệ tiếp tục biến động trong tương lai gần.