Thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất

Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất được tổ chức trọng thể tại Hà Nội vào chiều 23/9 và ngày 24/9/2025, với 299 đại biểu được triệu tập và sự tham dự của khoảng 100 khách mời.

Đại hội xác định chủ đề là "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra."

Phương châm Đại hội là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển."

Đại hội sẽ thực hiện hai nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.