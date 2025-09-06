Thông tin “Vỡ đê hữu Thao ở Phú Thọ” là không chính xác

Thông tin "vỡ đê hữu Thao, thuộc xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ" đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác, chính quyền đang theo dõi chặt chẽ tình hình và ứng phó kịp thời.

Trước thông tin "vỡ đê hữu Thao, thuộc xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ" đang lan truyền trên mạng xã hội. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định thông tin trên là không chính xác.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Phú Thọ: mái đê hữu Thao bị sạt, không phải vỡ đê. Do nước sông Thao lên cao và chảy xiết, phía bờ tả và giữa sông có bãi bồi, dòng chảy thúc vào khu vực bãi bồi gây sạt lở rất nhanh, đã xảy ra sạt mỗi ngày mất 10-20m chiều rộng bãi, diện tích sạt lở tới nay gần 20ha, cuối đoạn bãi bồi này là khu dân cư, tuy nhiên còn xa dân và đê./.