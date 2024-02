Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng sớm trời rét; gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Cuộc sống mưu sinh của người dân gặp khó khăn hơn trong hình thái thời tiết mưa kèm nồm ẩm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 1/2 và ngày 2/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm, có nơi dưới 15 độ C.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Trưởng Phòng Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo nhiệt độ giảm thấp kèm sương mù có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi. Do vậy, để phòng, chống rét, đặc biệt là với người cao tuổi và trẻ nhỏ, người dân phải giữ ấm cơ thể cho bản thân và gia đình; đồng thời cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Thời tiết các khu vực đêm 1/2 và ngày 2/2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-9 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng sớm trời rét. Riêng vùng núi và trung du chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng sớm trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

