Thủ đô Nhật Bản giữ vững danh hiệu thành phố lớn tốt nhất thế giới

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản được xếp hạng là thành phố lớn tốt nhất thế giới trong năm thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế của "đất nước Mặt Trời mọc" như một cường quốc du lịch toàn cầu.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tổng số 757.109 độc giả đã tham gia bình chọn trong cuộc khảo sát năm nay cho Giải thưởng Lựa chọn của Độc giả năm 2025 của tạp chí Condé Nast Traveler (Conde Nast Traveler’s 2025 Readers’ Choice Awards).

Tạp chí cung cấp thông tin về du lịch hạng sang, khách sạn, nhà hàng và các chủ đề liên quan khác. Theo World Luxury Chamber of Commerce, ấn bản tại Mỹ có lượng phát hành khoảng 720.000 bản và trang web của tạp chí đạt 5,4 triệu lượt xem mỗi tháng.



Trong một tuyên bố kèm theo thông báo, Thống đốc Tokyo, bà Yuriko Koike, khẳng định việc Tokyo được công nhận ở vị trí cao trong 2 năm liên tiếp phản ánh sức hấp dẫn đa dạng và tiềm năng phát triển của thành phố.

Bà Koike cho rằng sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại của Tokyo, từ những khu vườn được xây dựng từ thời kỳ Edo (1603-1867), các nhà hàng sushi cho đến manga và anime, là “chìa khóa” tạo nên vị thế quốc tế của thành phố.

Bà nhấn mạnh: “Tokyo là một thành phố hiếm hoi nơi truyền thống và đổi mới cùng tồn tại, làm sâu sắc lẫn nhau và tạo ra những giá trị mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao sức hấp dẫn này để có thể chào đón thêm nhiều du khách từ trong nước và quốc tế, đồng thời mang lại cho họ những kỷ niệm tuyệt vời.”



Trong bảng xếp hạng 10 thành phố lớn hàng đầu thế giới (không bao gồm các thành phố của Mỹ), cố đô Kyoto của Nhật Bản đứng thứ hai, theo sau là Cape Town (Nam Phi), Singapore và Seoul (Hàn Quốc).



Cuộc khảo sát cũng chọn khách sạn Four Seasons Tokyo, ở quận Otemachi. là khách sạn tốt nhất Nhật Bản và xếp hạng thứ 14 trên toàn cầu.



Theo Tổng cục Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO), Nhật Bản đã đón hơn 36,8 triệu lượt du khách nước ngoài vào năm 2024, mức cao kỷ lục nhờ đồng yen yếu và nhu cầu du lịch tăng mạnh sau đại dịch COVID-19. Chỉ riêng tháng 8 năm nay, Nhật Bản đã đón 3,42 triệu lượt du khách./.

Trải nghiệm thế giới kỳ ảo trong “thiên đường ánh sáng” ở thủ đô Nhật Bản Trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số tương tác tại teamLab Planets Tokyo, nơi kết hợp công nghệ, thiên nhiên và cảm xúc trong hành trình kỳ diệu.