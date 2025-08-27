Thu nhập từ thuế quan của Mỹ có thể vượt 500 tỷ USD/năm

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết, khoản thu từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể vượt 500 tỷ USD mỗi năm, với mức thu thuế tăng mạnh từ tháng 7 đến tháng 8 và có khả năng tăng mạnh hơn nữa trong tháng 9/2025.

Trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng, ông Bessent thông báo rằng ước tính trước đây của ông về mức thu thuế quan hàng năm là 300 tỷ USD đã không còn phù hợp.

Ông cho biết thêm, khoản thu thuế đã tăng trưởng vượt bậc từ tháng 7 sang tháng 8 và dự kiến đà tăng này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa từ tháng 8 sang tháng 9/2025.

Vì vậy, ông nhận định thu nhập từ thuế quan có thể vượt xa con số 500 tỷ USD, thậm chí có thể đạt tới 1.000 tỷ USD, và chính quyền hiện tại đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong việc giảm thâm hụt ngân sách.

Nguồn thu từ thuế quan sẽ bù đắp cho phần thâm hụt ngân sách gia tăng do dự luật cắt giảm thuế và tăng chi tiêu của Đảng Cộng hòa đã được thông qua trong năm nay. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính dự luật này sẽ làm thâm hụt ngân sách tăng thêm 3.400 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Các khoản thu thuế của Tổng thống Trump đã đẩy thu nhập thuế quan của Mỹ trong tháng 7/2025 tăng gần 21 tỷ USD so với mức 7 tỷ USD thu được trong tháng 7/2024 và gần tương đương với mức tăng 20 tỷ USD ghi nhận trong tháng 6/2025.

Các mức thuế nhập khẩu tăng mạnh đối với hầu hết các đối tác thương mại đã có hiệu lực vào ngày 7/8.

Bộ Tài chính Mỹ vừa báo cáo rằng tính đến ngày 22/8, chính phủ đã thu được tổng cộng 29,6 tỷ USD từ thuế quan và thuế tiêu thụ đặc biệt trong tháng 8/2025, tương đương tổng thu của cả tháng 7/2025. Tính đến ngày 22/7, con số này là 7,8 tỷ USD, nhưng thu nhập từ thuế quan có thể thay đổi từng ngày.

Ông Bessent cũng đề cập đến việc CBO đã tính toán lại và đưa ra dự báo mới, theo đó, các loại thuế mà chính quyền Tổng thống Trump áp dụng sẽ giúp ngân sách nhà nước thu được nhiều tiền hơn. CBO ước tính rằng trong 10 năm tới số tiền thuế này có thể giúp giảm tới 4.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách. Ông Bessent kỳ vọng rằng con số này có thể còn cao hơn nữa.

Dự báo mới nhất của CBO đã được điều chỉnh tăng so với hồi tháng 6/2025. Trước đó, CBO ước tính các loại thuế mới sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách 3.000 tỷ USD trong 10 năm./.

