“Thủ phủ” quất, bưởi cảnh Hưng Yên sẵn sàng cho Tết

Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, tại xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) - “thủ phủ” quất, bưởi cảnh nổi tiếng của miền Bắc đã dần sôi động chuẩn bị cho thị trường Tết.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tất bật tỉa tán, xuống lá, chỉnh thế, chăm sóc cho những cây quất, cây bưởi cảnh chuẩn bị xuất vườn, trong đó nhiều nhà vườn đã có thương lái đặt cọc gần hết diện tích, mang lại niềm vui cho nông dân sau 1 năm canh tác vất vả.

Nhà vườn tất bật vào vụ

Văn Giang từ lâu đã trở thành vùng trồng hoa, cây cảnh lớn không chỉ của Hưng Yên mà còn của khu vực phía Bắc.

Nhờ thổ nhưỡng phù hợp và kinh nghiệm nhiều năm, người dân nơi đây đã hình thành nghề trồng quất, bưởi cảnh có quy mô lớn và kỹ thuật cao, tạo ra những sản phẩm được khách hàng từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… ưa chuộng mỗi khi Tết đến, xuân về.

Những ngày đầu tháng 12, thăm vườn của gia đình ông Đinh Văn Tỉnh (thôn Phi Liệt), hàng trăm cây bưởi lớn nhỏ được tạo thế cân đối, quả lấp lánh vàng ươm.

Năm nay, gia đình ông chuẩn bị gần 500 cây bưởi cảnh phục vụ thị trường Tết; trong đó, bên cạnh loại chậu, chum truyền thống, năm nay ông Tỉnh cho ra thị trường mẫu bưởi cảnh được trồng trong các bình mang tên “Bình hút lộc” với kiểu dáng lạ, nhỏ gọn, phù hợp với các gia đình có không gian trưng bày hạn chế.

Ông Tỉnh cho biết, để có được những gốc bưởi đẹp, phát triển tốt, chủ vườn sẽ “nuôi quả” từ sớm và giữ đến đúng dịp Tết. Ngoài ra, người trồng cũng phải tạo thế uốn tán đẹp, bấm ngọn để cây cân đối.

Quá trình này đòi hỏi kỹ thuật chăm nước, phân bón và canh đúng thời điểm ra hoa. Một cây bưởi cảnh đẹp phải đáp ứng đủ 3 yếu tố: gốc đẹp; lá xanh tốt, dày, đủ cả lá non, lá già và đặc biệt là quả phải căng tròn, vàng bóng.

Cùng với đó, loại chậu, bình trưng cây cũng tinh xảo, giúp làm tôn lên giá trị của cây.

Những cây bưởi quả vàng óng, sai trĩu, tượng trưng cho sự đủ đầy, trù phú luôn “hút” khách những năm gần đây. Năm nay, dù mới đầu tháng 12 song vườn của ông đã có nhiều thương lái đến đặt cọc với khoảng 300 cây, giá cao hơn khoảng 10% so với năm trước.

Sự chủ động nắm bắt xu hướng, thay đổi mẫu mã giúp ông và các nhà vườn trên địa bàn xã Văn Giang có thêm lợi thế cạnh tranh trên thị trường, từ đó mở rộng “tệp” khách hàng và nâng giá trị sản phẩm.

Cũng đang vào thời điểm tất bật nhất trong năm, những ngày này, nhà vườn của gia đình bà Trịnh Thị Hương (thôn Công Luận 2) được nhiều thương lái tìm đến.

Là một trong những hộ trồng quất quy mô lớn, gia đình bà Hương hiện sở hữu 12 vườn với đủ các loại từ quất chậu nhỏ, quất bonsai mini đến quất cổ thụ dáng thế.

Bà Hương cho biết quất cảnh Văn Giang đa dạng về kích cỡ, dáng thế, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường, từ phân khúc bình dân đến cao cấp.

Trong đó, quất được trồng trong bình gốm 30 lít có giá dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/cây; quất chum loại 150 lít đến 200 lít giá cao hơn từ 7 triệu đến 8 triệu đồng/cây.

Để có cây quất đẹp phục vụ thị trường Tết, khoảng tháng 9, tháng 10 khi quả đã phát triển ổn định, các nhà vườn vào giai đoạn “nước rút” gò thế, tạo dáng cho cây; đồng thời tỉa bớt quả và cắt cành để cây bật lộc, đơm hoa vào đúng dịp Tết.

Nghề mang lại giá trị cao

Từ hộ làm nông nghiệp truyền thống, năm 2014, ông Doãn Văn Hinh (thôn Công Luận 2) đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình vườn cảnh. Mỗi năm nhà vườn của ông cung ứng thị trường Tết khoảng 100 cây bưởi và 500 cây quất cảnh.

Ông Hinh chia sẻ, hàng năm từ cuối tháng 11 dương lịch thương lái các địa phương khác đã đến Văn Giang để thăm và chọn những vườn có chất lượng tốt, đa dạng kiểu dáng, mẫu mã rồi đánh dấu, đặt cọc, lưu cây tại vườn.

Nhờ thổ nhưỡng phù hợp và kinh nghiệm trồng, chăm sóc, người dân Văn Giang đã hình thành nghề trồng quất, bưởi cảnh, tạo ra những sản phẩm được khách hàng ưa chuộng mỗi khi Tết đến, Xuân về. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Đến thời điểm cách Tết Nguyên Đán khoảng 15-20 ngày, thương lái mới đến gom hàng. Vì vậy, chủ vườn vẫn phải chăm sóc giữ cho cây quất khoẻ đẹp, quả chín tự nhiên, đảm bảo màu sắc rực rỡ đúng vào thời điểm khách nhận hàng.

Nhờ nghề trồng cây cảnh phục vụ thị trường Tết, mỗi năm sau khi trừ các chi phí gia đình ông Hinh thu khoảng 400 triệu đồng, kinh tế gia đình cũng khởi sắc hơn.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có khoảng 3.360 ha hoa, cây cảnh.

Trong đó, xã Văn Giang là địa phương được sáp nhập từ 3 xã, thị trấn cũ gồm xã Liên Nghĩa, Tân Tiến và Thị trấn Văn Giang với diện tích trồng quất bưởi, hoa cảnh lớn được duy trì, phát triển nhiều năm qua.

Ông Đàm Đức Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Giang thông tin, xã hiện có gần 4.000 hội viên Hội Nông dân.

Trong đó nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu từ phát triển quất, bưởi cảnh - cây trồng thế mạnh chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Riêng tại thôn Phi Liệt là vùng trồng cây cảnh trọng điểm của xã hiện có 1 tổ hợp tác quy tụ 50 hội viên, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật mới, liên kết tiêu thụ, giúp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Năm 2025, giá trị mang lại từ trồng cây cảnh tại địa phương khoảng 300 đến 400 triệu đồng/hội viên. Đây là nguồn thu lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của xã.

Từ đôi bàn tay khéo léo và kinh nghiệm nhiều năm, nông dân Văn Giang không chỉ mang đến thị trường Tết những sản phẩm chất lượng mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống chơi cây ngày xuân.

Khi sắc vàng, sắc cam đang dần phủ khắp các khu vườn, Văn Giang đã sẵn sàng cho một mùa Tết rực rỡ, đủ đầy và trọn vẹn niềm vui./.

