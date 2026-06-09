Thủ tướng Campuchia Hun Manet kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Chiều tối 9/6, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 8-9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Trong thời gian thăm Việt Nam và dự AFF 2026, Thủ tướng Hun Manet và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm và hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Lãnh đạo Việt Nam chào đón Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam và dự AFF; chúc mừng những thành quả phát triển kinh tế-xã hội mà Campuchia đạt được dưới sự lãnh đạo của CPP, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và Chính phủ Campuchia, đứng đầu là Thủ tướng Hun Manet; sự tín nhiệm của người dân Campuchia với CPP và Chính phủ, đời sống nhân dân Campuchia ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia; nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia và ba Đảng, ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào là tài sản quý giá của ba nước; đề nghị phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế cuộc gặp giữa ba Thủ tướng, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an, ba Bộ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng Hun Manet chúc mừng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng hơn 8% năm 2025, là nước có mức tăng cao nhất trong khu vực; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của Chính phủ, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm đã đề ra, có vai trò, vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Lãnh đạo hai nước đã có những trao đổi, đề ra các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kết nối toàn diện giữa hai nước.

Trong đó, hai bên nhất trí tổ chức các hoạt động trang trọng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967-24/6/2027); tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, tăng cường giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử của quan hệ hai nước để thế hệ trẻ hai nước phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, củng cố và vun đắp cho quan hệ hai nước phát triển trường tồn.

Hai bên nhấn mạnh việc tăng cường kết nối thanh niên hai nước Việt Nam-Campuchia, ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào, phát huy hiệu quả Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ ba đảng Việt Nam-Campuchia-Lào.

Hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia đã chứng kiến lễ trao văn kiện Kế hoạch Hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.

Tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển, còn thịnh vượng là mục tiêu cuối cùng của tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN; và kêu gọi các thành viên chung tay xây dựng một khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Pich Chamony, Phu nhân Thủ tướng Campuchia đã cùng bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; bà Vandara Siphandone, Phu nhân Thủ tướng Lào và bà Thananon Niramit, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến thăm và có các hoạt động giao lưu văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội)./.

Vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển lên tầm cao mới Tiếp Thủ tướng Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế cuộc gặp giữa ba Thủ tướng, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao.